Rescatado un menor que quedó a la deriva en una tabla de paddle surf en la Playa de Barraña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias rescataron en la tarde de este martes a un menor que había quedado a la deriva en una tabla de paddle surf en la Playa de Barraña, en Boiro (A Coruña).

El 112 Galicia tuvo constancia de este suceso alrededor de las 16,30 horas, después de que un particular alertara de que un menor tenía dificultades para regresar a la costa mientras practicaba paddle surf en la playa de Barraña. El testigo apuntó que la corriente lo alejaba cada vez más de la orilla.

En ese momento, dos personas se introdujeron en el mar con la intención de socorrerlo, pero no consiguieron llegar hasta él.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se solicitó la intervención en el operativo de Salvamento Marítimo, el Servicio de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. Además, se mantuvo contacto permanente con los socorristas de la playa.

Hasta el lugar se desplazaron el helicóptero de rescate Pesca I y la embarcación auxiliar Ría de Vigo, ambos de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, fue la embarcación Ría de Vigo la que consiguió rescatar al menor. Otra embarcación recogió a una de las personas que se habían lanzado al mar para ayudarlo, mientras que la otra logró regresar a la costa por sus propios medios. Todos se encontraban en buen estado.