Rescatan a dos menores a los que arrastró la corriente en una balsa hinchable en una playa de Cariño (A Coruña)

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

A CORUÑA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este domingo a dos menores a los que había arrastrado la corriente marítima cuando se encontraban en una balsa hinchable en la playa de A Basteira, en Cariño (A Coruña).

Pasadas las 15.00 horas, el 112 Galicia recibió la llamada de un particular que informó de la situación de los menores, que no podían regresar a la orilla. Entonces, la central de emergencias movilizó a este organismo estatal, al Servizo de Gardacostas de Galicia y a la Guardia Civil.

Fue Salvamento Marítimo quien se encargó del rescate, para el que movilizó a la embarcación Salvamar Shaula, con base en Cariño, y en la que llevó a los menores al puerto del municipio. A las 15.25 horas, comunicó que ya había finalizado el traslado.

Además, antes de su llegada, una persona intentó rescatar a los menores utilizando una tabla de 'paddle surf' y que finalmente regresó por sus propios medios, según las fuentes de emergencias consultadas.