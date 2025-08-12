Rescatan en Lugo a un perro atrapado en una ventana y con parte del cuerpo hacia el exterior

LUGO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local han rescatado en Lugo a un perro que quedó atrapado en la vivienda de una ventana y que tenía la mitad de su cuerpo suspendido hacia el exterior, informa en su parte de incidencias.

Los agentes recibieron el aviso por la situación en un edificio de la zona sur de la ciudad. El perro se encontraba parcialmente suspendido sobre el alfeizar de la ventana con posibilidad de caer ya que la posición de la persiana, muy baja, le impedía introducirse en el interior de la vivienda.

Para el rescate del animal, se requirió la colaboración de una dotación de Bomberos con una intervención desde el piso superior, para asegurar al animal en caso de caída, levantando a su vez la persiana desde el exterior con una escalera y una red para proteger al perro. Finalmente, se consiguió introducirlo en la vivienda y dar aviso a su propietaria.

Por otra parte, en la madrugada del 12 de agosto una patrulla del Grupo Operativo Nocturno de Lugo acudió a un edificio del centro para ayudar a una persona de avanzada edad que cayera y que no podía levantarse. También se requirió la presencia de una ambulancia.

INTENTO DE OCUPACIÓN DE UNA CASA

En otro orden de cosas, agentes de la Policía Municipal en la mañana del domingo acudieron a una vivienda después de recibir el aviso de un ciudadano de que un grupo de personas trataba de acceder a la misma.

A su llegada, y antes de que cerraran la puerta, fueron interceptadas. Se trataba de un hombre, dos mujeres y un menor, que llevaban diversas pertenencias "con clara intención de ocupar la vivienda", señala la Policía, que explica que de la casa se hizo cargo su propietario.