Resignación en las estaciones gallegas ante la suspensión de trenes a Madrid por los fuegos: "Vamos a estar aquí días"

Imagen de personas en la estación de Vigo esperando por información sobre sus trenes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La resignación se ha apoderado de decenas de personas que se amontonan en las estaciones de tren gallegas ante la suspensión del servicio ferroviario durante esta jornada debido a los incendios que afectan a buena parte de la provincia de Ourense: "Vamos a estar aquí días".

Y es que, tal como ha informado el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la reactivación de los fuegos impide garantizar el servicio habitual. Por ello, ha pedido a los ciudadanos que no acudan a las estaciones y sigan la información de Renfe en sus canales oficiales.

Sin embargo, decenas de personas esperan pacientes en las estaciones gallegas desde esta mañana. Es el caso de la de Vigo, donde viajeros aguardan información para conocer si podrán partir en las próximas horas.

Trabajadores de Renfe y de Adif les han alertado de que ayer no pudo salir prácticamente ningún tren con destino Madrid, mientras que este jueves partió uno poco después de las 10.00 horas, que a esta hora todavía continúa parado en Ourense.

Además, han advertido de que el martes sí se estableció un servicio de autobús para los afectados, pero el miércoles ya no se organizó, por lo que este jueves es probable que tampoco, debido a que la autovía también sufre cortes por el fuego.

Por todo ello, parte de los usuarios han decidido irse a sus casas y devolver los billetes. No es el caso de los turistas que visitaron Galicia y regresaban a su lugar de procedencia.

"Llevamos aquí desde las 13.00 horas. Esperamos a ver si podemos salir, pero creo que vamos a estar aquí días", apunta una pareja de ancianos que vino a pasar unos días a Galicia.

Peor situación la que vivió un grupo de peregrinos, que vieron cómo el martes les suspendieron el tren a Madrid de regreso desde Santiago y se lo retrasaron dos días, decidiendo ellos venir a conocer Vigo. Ahora, también se ha suspendido el nuevo billete.

Pese a que algunos de ellos solicitaron buses para regresar a casa, por ahora Renfe no los ha establecido. "Renfe tiene sus cosas", han apuntado, aunque mostrándose comprensivos por la situación que vive Galicia.

En lo que sí hay consenso es en esperar a que todo se solucione para montarse en un tren, ya que ninguno quiere quedarse parado dentro de un vagón. No obstante, la mayoría de los viajeros considera que la situación puede alargarse durante varios días. "La cosa va a peor", aseguran.

Por ello, algunos han comenzado a organizarse de cinco en cinco personas para alquilar coches y poder llegar a sus destinos aunque sea por carreteras secundarias.