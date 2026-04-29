El respaldo a la huelga médica contra el Estatuto Marco roza el 2% en el turno de tarde del miércoles, según Sanidade

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco en el turno de tarde de este miércoles ha sido del 1,93% en los centros sanitarios de Galicia, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas en el turno de tarde ha alcanzado el 2,28%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no ha tenido seguimiento en el turno de tarde. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 1,88%.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo a la huelga ha sido del 1,94% de participación.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 0,92% de los profesionales médicos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 2,78% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; por el 4,21% en el de Ourense; por el 6,76% en el de Pontevedra y por el 1,82% en el de Vigo. En los restantes centros hospitalarios, tanto hospitales generales como comarcales, la huelga no ha sido secundada en el turno de tarde.

En cuanto al seguimiento en atención primaria durante el turno de tarde, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: en el área sanitaria de A Coruña e Cee, el 3,05%; en el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,56%; en la de Pontevedra e O Salnés, el 2,22% y en la de Vigo por el 3,52%. El paro no ha tenido seguimiento en el resto de áreas sanitarias.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de tarde ha sido del 2,44%.