El respaldo a la huelga médica del Estatuto Marco ronda el 16% en el turno de mañana de este miércoles, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de mañana de este miércoles ha sido del 16,05%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 22,17%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 15,69%.

En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 21,62%. En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento ha sido de un 1,6%. Si se tienen en cuenta los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un respaldo del 16,21%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,37% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 20,79% en el de Santiago de Compostela; el 15,46% en el de Ferrol; el 21,09% en el Lucus Augusti; el 20% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 23,5% en el de Pontevedra; y el 26,23% en el de Vigo.

En lo que respecta a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 9,43% en el Hospital Público de Cee; del 17,65% en el de Barbanza; del 16,24% en el de A Mariña; del 20,55% en el de Monforte de Lemos; del 4,92% en el de O Barco de Valdeorras; del 16,39% en el Hospital Público de Verín; y del 20,78% en el de O Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido el que sigue: en la de A Coruña e Cee, del 0,27%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 1,02%; en la de Ferrol, 1,53%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,54%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,5%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,42%; y en la de Vigo, del 2,82%.

Por su parte, la huelga no ha contado con respaldo en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.