Restablecida la circulación ferroviaria en las líneas Ferrol-Ribadeo y Ferrol-Ortigueira

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica en un convoy ha obligado este martes a suspender por completo la circulación ferroviaria en el norte de Galicia, afectando tanto a la red de cercanías de Ferrol como a la línea de Media Distancia de Ancho Métrico que conecta con Ribadeo (Lugo) y Oviedo. Adif ha informado de que ya se ha restablecido la circulación.

El bloqueo se localiza en el tramo comprendido entre Cerdido y la localidad de Ponte Mera, en Ortigueira.

Según han confirmado fuentes del servicio, el tren ha quedado averiado en la vía y, dadas las características de la infraestructura, impide el tránsito de cualquier otra unidad en ambos sentidos del trayecto entre Ferrol y Ortigueira.

A pesar de que los equipos de mecánicos se han desplazado hasta el lugar de la incidencia, las tareas para retirar el tren detenido están resultando más complejas de lo previsto.

Al lugar tuvieron que ir los mecánicos de Renfe para retirar el convoy.

Por el momento, ADIF no ha podido ofrecer una hora estimada para el restablecimiento de la normalidad, ya que el avance depende enteramente de la resolución de la avería mecánica a pie de vía.

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales de INFOAdif y Renfe Cercanías antes de desplazarse a las estaciones.