Restablecida la circulación de trenes entre Montefurado y Monforte de Lemos tras horas interrumpida por un incendio

Estado de la vía del tren a su paso por la estación de Montefurado, a 17 de febrero de 2026, en Monforte, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Restablecida la circulación de trenes entre Montefurado, en Quiroga, y Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, tras horas interrumpida por un incendio que afectó a la infraestructura ferroviaria.

En concreto, el fuego se produjo en un túnel y afectó a varios trenes que tenían que utilizar la vía a lo largo de esta jornada.

Ahora, ADIF ha informado de que la incidncia ya ha sido solucioanda, por lo que se ha restablecido la circulación con normalidad.

Sin embargo, a lo largo de esta jornada varios convoyes se han visto afectados. Renfe informó que se estableció un plan alternativo de transporte por carretera desde Montefurado hasta la estación de Ourense en algunos casos.

Por otra parte, en el caso de un tren que conectaba A Coruña con Barcelona, su pasaje fue transbordado a otro convoy en la estación de Monforte.