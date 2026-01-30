Restablecido el suministro eléctrico en Santiago tras las incidencias causadas por el temporal

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El suministro eléctrico en Santiago ha recobrado la normalidad desde la madrugada de este viernes, después de que el temporal provocase dos averías que dejaron sin luz a unas 4.000 personas.

Según fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press, la primera incidencia se registró sobre las 17.36 horas del jueves y se debió a la caída de un árbol sobre la línea y afectó a 1.000 personas. Ante esto, la compañía conectó tres grupos electrógenos y quedó todo repuesto sobre las 05.30 horas de este viernes.

Por su parte, la segunda incidencia ocurrió sobre las 18.12 horas del jueves debido a la tormenta --que dejó más de 200 rayos en Galicia-- y el suministro quedó repuesto hacia la medianoche. Esta avería afectó a 3.000 personas.