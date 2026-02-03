Restricciones para vehículos pesados en la montaña de Lugo y Ourense por la nieve

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las nevadas continúan condicionando la circulación en algunas vías de la montaña lucense y en la provincia de Ourense, especialmente en el caso de los vehículos pesados, aunque no hay carreteras principales cortadas.

Según ha informado la DGT, se ha restringido la circulación de vehículos pesados en la carretera LU-633, entre Pedrafita y Queixadoiro y en la OU-536 entre Coruxas y Vilariño Pequeno. En dichas vías, la velocidad está fijada en 60 Km/h.

Asimismo, debido a las nevadas, se ha establecido la prohibición de adelantamiento en ambos sentidos para los vehículos pesados en Lugo, en la N-6, entre Pedrafita do Cebreiro y A Pía y en la A-6, entre Pedrafita do Cebreiro y Doncos.

Tampoco podrán adelantar estos vehículos en la A-52, en Ourense, entre San Lourenzo y A Canda.