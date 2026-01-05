Los Reyes Magos aterrizan en Santiago en una jornada marcada por la ilusión, los nervios y los regalos

Los Reyes Magos de Oriente en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, y sus pajes han aterrizado este lunes, cinco de diciembre, en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en una jornada marcada por la ilusión de los más pequeños, los nervios de cara a la noche y los regalos.

La comitiva real ha llegado en un vuelo desde Oriente pasadas las 11.00 horas de la mañana. En tierra les esperaba la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, y representantes de los grupos municipales.

Un grupo de niños los estaba esperando a la salida, portando las cartas de última hora. Tras fotografiarse y saludarles, Sus Majestades subieron al Espacio Cultural de la terminal, donde alrededor de cuarenta niños les recibieron entre aplausos.

Algunos de ellos, sujetaban pancartas de bienvenida en las que se leía 'Reyes Magos, esta noche queremos soñar', 'Bienvenidos a nuestra tierra, podéis aterrizar', entre otros mensajes.

Melchor, Gaspar y Baltasar se han sentado para recibir a los niños y recoger las misivas rezagadas. Sus pajes han repartido caramelos a los asistentes y un libro de regalo elaborado por Aena. Haciendo cola, los jóvenes han expresado sus deseos asegurando que "se han portado muy bien este año".

Libros, juegos de mesa, cartas Pokemon, la Nintendo Switch o muñecas de las Guerreras Kpop han sido algunas de las peticiones de la jornada, aunque también se han escuchado deseos como "tener un año feliz o salud para la familia".

En declaraciones a los medios, el Rey Mago Gaspar, ha asegurado que "les gusta" venir a Galicia. "Por todo lo que conlleva estar en esta gran ciudad, por ver otra vez a la catedral, por disfrutar de la gastronomía", indicó.

Ahora, descansarán unas horas hasta la Cabalgata porque esperan tener una noche "muy ajetreada". "El avión viene cargado de regalos y creo que vienen otros 20 o 30 más de camino", ha destacado.

Con todo, los Reyes Magos han recordado a los niños que "se sigan portando tan bien como este año" y que "se acuesten temprano" esta noche.