Los Reyes Magos reparten caramelos e ilusión a miles de personas en las Cabalgatas de Galicia

El rey Gaspar a su llegada a la Cabalgata de Reyes de Ourense - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, han repartido caramelos e ilusión en las Cabalgatas de Galicia. La tradicional cita del cinco de enero ha reunido a miles de niños en toda la Comunidad.

Como cada año, Sus Majestades han recorrido las calles de las localidades gallegas acompañados de carrozas, espectáculos musicales y sus pajes. Durante el trayecto han repartido caramelos y saludado a niños y adultos de todas las edades. Las más multitudinarias han sido las de las siete ciudades gallegas, donde a partir de las 18.00 horas las calles se han llenado de magia y alegría con el paso de la comitiva real.

Así, Ourense los ha recibido en la estación de tren. Encima de camellos y rodeados de asistentes que aplaudían, Sus Majestades partieron a las 18.00 pasando por las calles Eulogio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas, Ponte Romana, Progreso y Doutor Marañón, acabando en la Praza Maior.

En el recorrido también participaron jinetes a caballo, carrozas y los tractores que estos pasados días se manifestaron en la ciudad termal para exigir mejoras en el campo. Para facilitar el seguimiento del desfile, la comitiva estuvo en todo momento geolocalizada y, a través de la app del Ayuntamiento, se pudo consultar la posición de los Reyes Magos.

Por su parte, Vigo ha contado con 11 carrozas, que han salido de la Avenida Castelao en dirección a la rotonda del Bicentenario. Tras la Cabalgata, se celebró la recepción a sus Majestades de Oriente, en la Porta do Sol, donde el alcalde, Abel Caballero, les otorgó la llave mágica que abre todos los hogares, para que esta noche puedan entregar los regalos.

Los vigueses ya pudieron disfrutar esta mañana de la versión estática de la Cabalgata, ubicada en la avenida de la Florida. Una jornada que llegó tras dos años de espera, ya que en 2025 el clima no permitió que Melchor, Gaspar y Baltasar paseasen por la ciudad, por lo que tuvieron que refugiarse en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi).

Pese a la inestabilidad del tiempo, los coruñeses se hicieron con más de siete toneladas de caramelos que repartieron las 13 carrozas que componían la Cabalgata de los Reyes Magos. La comitiva real salió a las 17.30 horas de la calle Revolución Francesa.

Tras llenar de música la Ronda do Outeiro, Cuatro Caminos, Linares Rivas y Cantón Grande, entre otras calles, finalizaron su andanza en la Praza de María Pita. Además, la ciudad herculina ofreció en el Teatro Colón un servicio de préstamo de cascos de reducción de ruido para fomentar la participación de las personas con diversidad funcional.

Después de llegar al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro esta mañana y saludar a los niños compostelanos, Melchor, Gaspar y Baltasar partieron a las 17.30 horas de la Praza da Nosa Señora da Mercé para recorrer las calles de la capital gallega.

De esta forma, pasaron por la Avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Praza de Galicia, Senra, Porta Faxeira, Vilar y Fonseca, terminando la Cabalgata en la Praza do Obradoiro. Ni el frío ni la lluvia detuvo a miles de niños, que se acercaron a saludar a Sus Majestades a lo largo del recorrido.

En la ciudad de Lugo, la Cabalgata ha estado ambientada en los mundos fantásticos y los seres que los habitan. Los Reyes Magos salieron a las 18.00 horas del Parque de A Milagrosa y terminaron la ruta en la Praza Maior.

Durante el recorrido, los lucenses disfrutaron de 16 espectáculos, con un centenar de actores, actrices y músicos, que repartieron más de una tonelada de caramelos. Además, los Magos de Oriente recibieron a los niños en el Ayuntamiento al finalizar el recorrido.

Por su parte, la Cabalgata de Pontevedra salió a media tarde desde la Avenida de Lugo y recorrió Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España y la Alameda. Como en años anteriores, ha contado con un tramo del recorrido en 'silencio', sin música alta ni estímulos sonoros intensos, en atención a las personas con TDHA o con alguna sensibilidad especial.

Finalmente, en Ferrol, el recorrido real partió a las 18.00 horas desde la calle Venezuela y llegó a la Plaza de Armas. Como en Pontevedra, la ciudad ha contado con un tramo silencioso para los niños con espectro autista. Así, a las 20.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos en el Ayuntamiento.