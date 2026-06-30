Las riadas en Ourense, sanidad, vivienda y AP9, temas que centrarán el último pleno del periodo de sesiones

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las riadas registradas hace dos semanas en la provincia de Ourense y que afectaron especialmente a los municipios ourensanos de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós tras los incendios del pasado verano serán uno de los principales temas que centrarán el pleno de los próximos días 7 y 8 de julio, el último antes del 'parón' estival, y en el que también se abordarán cuestiones como la sanidad, la vivienda o el traspaso de la AP-9.

Tal y como han informado este martes los grupos, en la sesión se debatirá el dictamen de la comisión no permanente para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad, 12 años después de su puesta en marcha, e incluirá la comparecencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien abordará el plan estatal de vivienda.

En la cita, asimismo, se debatirá por la vía de urgencia y lectura única --un trámite que implica que ya pueda ser aprobada en este mismo pleno--, la modificación de la ley de medidas extraordinarias para la provisión de los puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), con la que la Xunta dará esta condición a las plazas de médicos de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Una vía de tramitación que ha sido rechazada este martes por las viceportavoces parlamentarias del BNG, Olalla Rodil, y PSdeG, Lara Méndez, quienes han coincidido al señalar que la situación de la sanidad debe ser abordada de forma profunda y no con "parches".

Todo ello en un pleno en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder a las preguntas de la líder del BNG, Ana Pontón, y del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quienes lo acusan de priorizar los intereses del PP a los de Galicia en asuntos como el traspaso de la autopista AP-9.

RIADAS EN OURENSE

Tal y como figura en el orden del día aprobado este martes por la Xunta de Portavoces, todos los grupos abordarán las intensas lluvias registradas hace 15 días en la zona oriental de Ourense, que provocaron riadas en los municipios de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós.

Al respecto, tanto el PPdeG como el PSdeG formularán preguntas urgentes sobre los trabajos para hacer frente a los daños causados por las tormentas del pasado 17 de junio en los ayuntamientos de la provincia de Ourense. Un asunto que también será abordado por el parlamentario de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha denunciado "el desinterés que tiene el gobierno de la Xunta en el provincia", evidenciado en los ayuntamientos afectados al asegurar que "no es de recibo que pasados 15 días de los hechos aún empezase a mover ficha" este lunes.

Sobre este asunto, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha explicado que su formación exigió la comparecencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para dar cuenta de la actuación de la Xunta ante el incendio de Viana y de las "consecuencias catastróficas" que, según ha dicho, provocaron en este ayuntamiento las trombas de agua y los arrastres desde los montes quemados en verano de 2025.

Olalla Rodil, que ha sostenido que la política pública en materia de incendios forestales no puede limitarse a la respuesta de extinción una vez iniciado el fuego, ha asegurado que, pese al veto del PP a la comparecencia de la conselleira, el Bloque llevará esta cuestión al pleno a través de una interpelación y una proposición de ley que busca integrar de forma "coherente" la prevención, la protección del territorio, la formación, la vigilancia, la detección temprana, la dirección operativa, la coordinación entre administraciones y la evaluación posterior de los operativos de lucha contra el fuego.

INICIATIVAS DE LOS SOCIALISTAS

En cuanto a las demás iniciativas que defenderán los socialista, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha avanzado que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta por los motivos por los que, según denuncian, "prioriza siempre la confrontación partidista frente a la defensa de los intereses de Galicia". La dirigente del PSdeG ha puesto como ejemplo la gestión de las transferencias pendientes como la AP-9 al asegurar que cuando el traspaso está encima de la mesa, "el único recurso que encuentra el Gobierno gallego es, de nuevo, la confrontación".

Méndez ha avanzado, además, que el Grupo Socialista llevará al pleno otras siete iniciativas: Una moción sobre incendios forestales, en la que el PSdeG exige a la Xunta que haga público y controlable el trabajo de limpieza de biomasa de Seaga, que redistribuya los medios contra incendios según el riesgo real de cada zona y que cumpla su propio compromiso de tener limpias las franjas secundarias antes del 31 de mayo, "aunque sea en julio".

El Grupo Socialista, asimismo, defenderá una proposición no de ley sobre autogobierno, que reclama al Ejecutivo gallego "seguir negociando por vía bilateral, como se hizo en el acuerdo de mayo de 2025", así como "dejar de utilizar las leyes de acompañamiento de los presupuestos para modificar normas sin consenso parlamentario".

Además de otra proposición no de ley sobre dependencia, los socialistas interpelarán a la Xunta sobre el inicio del curso escolar ante lo que califican de "reiterada falta de profesorado" especialista. También preguntarán sobre el servicio de radioterapia del Hospital Universitario Lucus Augusti, así como por el proyecto de San Mauro en Pontevedra para construir 2.010 viviendas.

PREGUNTA DE PONTÓN Por su parte, conforme ha explicado Olalla Rodil, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechará la sesión de control para preguntar a Rueda "cuándo piensa ejercer de presidente de la Xunta y dejar de hacer de representante de Génova 13" y le exigirá explicaciones por lo que el BNG califica como una "traición" a Galicia en su "intento de boicotear" el traspaso de la AP-9.

Además, en un contexto en el que el BNG censura que la Xunta aún no haya presentado las conclusiones de los trabajos del pacto por el gallego, Olalla Rodil ha avanzado que su formación llevará al pleno la "ola a favor de la lengua propia" y el movimiento social a favor de los derechos lingüísticos de los gallegos a través de una iniciativa que recoge las propuestas del proceso de Lingua Vital impulsado por A Mesa pola Normalización Lingüística.

INICIATIVAS DEL PPDEG

Por su parte, tal y como ha destacado su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, el PPdeG defenderá una proposición no de ley a través de la que reclamará la convocatoria de elecciones generales para "devolver la palabra a los ciudadanos" frente a un gobierno "asediado por los casos de corrupción".

Otra proposición no de ley del PPdeG exigirá al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique lo que califican de "estrategia centralizadora en la gestión de los PERTE e incluya a Galicia en la toma de decisiones para garantizar la eficacia de los fondos europeos". En este punto, Pazos ha reclamado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Industria y de la PYME.

En cuanto a las preguntas urgentes, además de la relativa a los trabajos de la Xunta para hacer frente a los daños de las riadas en Ourense, el PPdeG se interesará por el Plan director de la Industria de las TIC y por las medidas para mejorar el estado ambiental y la capacidad productiva de los bancos marisqueros.