Los ríos Avia (Ribadavia), Miño (A Peroxa) y Louro (Tui), en nivel rojo por riesgo de desbordamiento

Desbordamiento del río Lérez a su paso por la zona recreativa de Lodeiro en la parroquia de Campo Lameiro, a 26 de enero de 2026, en Campo Lameiro, Pontevedra, Galicia. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha elevado a nivel rojo la alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos Avia, a su paso por la localidad ourensana de Ribadavia; el Miño, en A Peroxa; y el Louro, en Tui.

Según ha detallado el 112 Galicia, este nivel implica un "riesgo muy elevado" en la zona, donde el nivel de agua "supone un riesgo directo de inundación".

Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar cualquier actividad en las proximidades de estos tres ríos en los puntos señalados.

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia, centrado en la vigilancia y en la alerta temprana.

Además, Emerxencias mantiene en nivel naranja y recomienda precaución en zonas próximas a las riberas de los ríos Mero (Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo), en la provincia de A Coruña; Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), Tea (Salvaterra de Miño) y Miño (Salvaterra de Miño), en Pontevedra; y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense,), Limia (Bande) y Sil (O Barco de Valdeorras), en Ourense.

CONTROL EN LA DEMARCACIÓN MIÑO-SIL

En la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), hay tres puntos de control de ríos que se encuentran en nivel a media mañana de este miércoles, que coinciden con el nivel rojo advertido por el departamento autonómico (el río Miño en A Peroxa; el río Louro en Tui; y la confluencia de los ríos Miño y Avia en Ribadavia).

Igualmente, hay seis puntos de control en nivel naranja, dos de ellos en el río Sil en O Barco de Valdeorras (Ourense), el río a su paso por la ciudad de Ourense, el río Avia en Ribadavia, el río Miño en Salvaterra (Pontevedra) y el río Tea, también en Salvaterra.

En cuanto a los embalses, la mayoría están entre el 85 y el 90 % de su capacidad, y están desaguando varias presas: San Martiño de Sil en Quiroga (819 metros cúbicos por segundo), Montefurado en Quiroga (144 metros cúbicos por segundo), Bao en O Bolo (37,53 m3/seg), Prada-A Veiga (5,68 m3/seg) y Velle-Ourense (2.051 m3/seg).