Un robot pedirá el voto para el candidato de Democracia Ourensana

Actualizado 14/05/2019 18:03:12 CET

Con apariencia de niño y estatura de 1,50 metros, 'trabajará' ocho horas con jornada partida en la calle del Paseo desde el día 23

OURENSE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Gonzalo Pérez Jácome incorporará el próximo 23 de mayo a sus filas a un humanoide asiático en los próximos días, de manera que Democracia Ourensana recurre así a la 'inteligencia artificial' para pedir el voto "a pie de calle" para las elecciones municipales que se celebran el próximo 26 de mayo.

El robot, según ha explicado a Europa Press el candidato de Democracia Ourensana interactuará con los posibles votantes ourensanos en la calle, convirtiéndose en el primer partido político que use este recurso en una campaña electoral, un nuevo capítulo de "innovación", como la propia DO reivindica. Estará en la carpa de la calle del Paseo, protegido de la luz intensa, puesto que no puede exponerse al sol.

Con apariencia de niño, mide 1,5 metros, hará una 'jornada laboral' partida de ocho horas, ya que su autonomía es de 4+4 horas. Procedente4 de Japón, los técnicos lo programan para responder a preguntas sencillas que puedan formular los ciudadanos, de una forma similar a un asistente de un teléfono inteligente.

"Volvemos a demostrar que estamos un paso por delante del resto de formaciones políticas", ha subrayado Pérez Jácome. Esta actuación, explica, va pareja y "simboliza" la apuesta de esta candidatura por implantar en Ourense un Centro de Investigación de Inteligencia Artificial. "Nuestro deseo es que la nueva generación de robots nazca, quizás, algún día, en la ciudad de As Burgas", ha señalado.

De hecho, Democracia Ourensana convocará a los medios la próxima semana para la primera rueda de prensa de un robot en Ourense, que está previsto que conteste a las preguntas de los periodistas.

La candidatura de Jácome asegura, además, que la empresa de este humanoide asiático "podría ser una de las primeras en asentarse en la ciudad" para tener una filial de I+D en España si Democracia Ourensena gana la Alcaldía y crea el centro de investigación de inteligencia artificial.

"LO ÚNICO QUE PUEDE SALVAR OURENSE"

"El conocimiento es lo único que puede salvar Ourense", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, Jácome, quien ha señalado que en una "tierra deprimida" como la ourensana, este tipo de alternativas que propone Democracia Ourensana son las que pueden dar un futuro.

Así, ha explicado el proyecto de instalar un centro de inteligencia artificial, con el compromiso de contar "antes de enero de 2020" con cien científicos instalados, pero preparado para llegar a mil científicos. Al respecto, ha asegurado que tienen "muy avanzados contactos con expertos" y han abordado con "algún convenio con empresas que se instalarán" en él si gana las elecciones.

"En Democracia Ourensana siempre estamos un paso por delante", ha reivindicado, tras recordar que fueron los "primeros" en proponer un parque acuático, que "ahora otros" apuestan por hacer en Vigo, así como por impulsar escaleras mecánicas y otras iniciativas. "Siempre vamos un paso por delante", ha sentenciado.