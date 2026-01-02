Román Rodríguez contrapone la gestión de autopistas de la Xunta, "que congela tasas", al estatal, "que sube peajes"

Archivo - Imagen del atasco en la AP-9. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha contrapuesto el modelo de gestión de autopistas autonómico, "que congela las tasas", y estatal, "que sube los peajes", para demostrar que existen "dos formas de hacer política".

Así lo ha expresado el conselleiro a preguntas de los medios. Ha recordado que las autopistas estatales ven incrementado su precio en torno a un 5% en el caso de la AP-9 y la autopista Santiago-Ourense, en torno a un 3,6%.

"Se ven claramente dos formas de hacer política: una forma de hacer política que, en este caso es la de la Xunta de Galicia que congela los peajes para que no haya una repercusión en las economías de las familias y para que no afecte tampoco a la competitividad de las empresas y, por otra parte, el caso del Gobierno de Sánchez, con un incremento notabilísimo de los peajes en las autopistas de su titularidad. Se ven claramente dos formas de hacer las cosas", ha aseverado.