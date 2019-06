Rosalía reina con "altura" en O Son do Camiño, donde Black Eyed Peas triunfa después de medianoche

Actualizado 15/06/2019 10:46:20 CET

En su segundo concierto en la capital gallega, la catalana reveló que hizo el Camino sola desde Roncesvalles hasta Fisterra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Desde su anuncio, Rosalía se había convertido en uno de los platos fuertes del festival O Son do Camiño, que se celebra este fin de semana en O Monte do Gozo de Santiago de Compostela. Y no defraudó.

Ante un anfiteatro abarrotado con más de 30.000 asistentes, la joven cantante catalana logró hacer bailar a un público muy entregado, que agotó los abonos para asistir en apenas una hora. Canciones como 'Pienso en tu mirá', que fue la que abrió el concierto, 'Malamente' o 'Con Altura' no han faltado en un concierto cargado de espectáculo. También 'Catalina', que forma parte de la banda sonora de la última película de Pedro Almodóvar.

Su música comenzó a sonar poco después de las 23,15 horas de este viernes y ni la lluvia ni los escasos 10 grados de temperatura que había en la noche compostelana hicieron que nadie se moviese de su sitio. Además, Rosalía lo intentó con el gallego, saludando a todos sus fans en el idioma de su tocaya De Castro.

Frases como 'Boas noites Santiago', 'Estouvos moi agradecida de estar aquí' o 'Quérevos moito moito moito' fueron pronunciadas por la cantante, que bromeó con los asistentes diciendo: "Pondremos mucho corazón para que no se note la lluvia".

CAMINO DE SANTIAGO

Asimismo, la catalana ha señalado ante los asistentes que realizó sola el Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Fisterra durante 33 días. "Me enseñó muchas cosas", ha destacado.

Después de Rosalía, y tras un parón de música de 30 minutos, comenzó el grupo estadounidense Black Eyed Peas. Ellos, que actuaron hasta pasadas las 02,00 horas de la madrugada, llegaron a Santiago sin su conocida vocalista Fergie, que abandonó el grupo en 2017 para lanzar su carrera en solitario. Entre sus interpretaciones estuvieron 'I Gotta Feeling' o 'Where Is the Love?'.

Antes de que Rosalía eclipsase al Monte do Gozo con su 'tra, tra', los británicos Bloc Party con Kele Okereke al frente hicieron bailar a todo el auditorio del Monte do Gozo. Previamente ya había salido al escenario Iván Ferreiro, que jugaba en casa y no defraudó.

SÁBADO

Este sábado 15 el espectáculo continúa en O Monte do Gozo. Así, tendrá lugar el esperado concierto de Iggy Pop, que comenzará a las 23,15 horas en el escenario Estrella Galicia y al que seguirá, ya de madrugada, David Ghetta.

Antes, en el escenario principal tocarán los españoles Vetusta Morla, The Hives, Electric Pyramid y Ortiga. El escenario Galicia programará para este último día Mordem, Baiuca, Familia Caamagno, Full, Bad Gyal, Ayax y Prok y Eme DJ, que será el encargado de cerrar los tres días de fiesta.