Rosón (PSdeG) dice que "no le inquieta absolutamente nada" la denuncia del PP por el caso Pichel y que "era previsible"

Compostela Aberta insiste en el que el Gobierno de Bugallo "debería de tener tolerancia 0 ante los casos de corrupción"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Santiago y número dos de la lista socialista para las elecciones municipales, Mercedes Rosón, ha señalado este miércoles que "no le inquieta absolutamente nada" la denuncia presentada ante la Justicia este lunes por el Partido Popular de la ciudad por el caso Pichel, ya que "era previsible porque no saben hacer las cosas de otra forma".

La denuncia se presentó por el alquiler por parte del Ayuntamiento de una nave de la empresa Desproi, situada en el Polígono Costa Vella y vinculada al exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, que terminó presentando su dimisión en el mes de enero.

En concreto, en la denuncia figuran el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, el propio exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, y los concejales Gonzalo Muíños, Milagros Castro, Mercedes Rosón, Gumersindo Guinarte, Esther Pedrosa y Marta Abal. También el secretario de Organización de UGT-Galicia, José Luis Fernández Celís, administrador único de Desproi Promociones S.L.

Rosón ha indicado, en preguntas a los medios tras una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, que es "una actuación miserable" por parte de los populares en periodo electoral. "Han decidido seguir la senda de destruir la convivencia de la política municipal", ha sentenciado.

En esta línea, ha subrayado que "no todo vale para conseguir los objetivos políticos" y que los vecinos "deben elegir entre proyectos e ideas, pero Borja Verea --candidato del PP a la alcaldía-- no es capaz de entrar en este debate", puesto que "no tiene un programa serio y coherente".

COMPOSTELA ABERTA PIDE "TOLERANCIA 0" CON LA CORRUPCIÓN

Por su parte, la concelleira de Compostela Aberta (CA) y candidata a la alcaldía, María Rozas, ha indicado que el propio Gobierno local "debería de haber tomado la iniciativa" y "tener tolerancia 0 ante estos casos de corrupción".

Rozas ha recalcado, en un rueda de prensa posterior a la de Rosón, que los socialistas "no hicieron lo que tenía que hacer" y ha recordado que fue CA "quien denunció estos hechos en enero".

De este modo, ha subrayado que el PSOE compostelano "menos transparencia tiene de todo". Así, ha indicado que si hay delitos penales por el caso Pichel "se dirá en el Juzgado", pero que, en todo caso, los socialistas "deberían de asumir más responsabilidades".