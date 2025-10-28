Rubén Colmenero (BNG) deja la Alcaldía de Vilar de Santos (Ourense) por motivos personales tras ocho meses en el cargo

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el nuevo alcalde de Vilar de Santos, Rubén Colmenero (der.). - BNG - Archivo

OURENSE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora alcalde de la localidad ourensana de Vilar de Santos, Rubén Colmenero, ha presentado su dimisión por motivos "personales y urgentes" incompatibles con la dirección del Ayuntamiento tras ocho meses en el cargo, después de sustituir en febrero a Antonio Míguez.

Según ha trasladado el BNG local, Colmenero ha señalado que esta decisión responde a un cambio de etapa "personal y vital" y ha destacado que deja el cargo "con un profundo agradecimiento y con la emoción de quien se marcha sabiendo que hizo todo lo posible por mejorar su ayuntamiento y servir a los vecinos".

Asimismo, el equipo de gobierno de Vilar de Santos -- formado por seis ediles nacionalistas-- también ha expresado su respeto por la decisión del regidor, al que le han deseado "éxitos" en los siguientes pasos de su trayectoria.

También el BNG ha trasladado el agradecimiento de toda la militancia por "el trabajo y el compromiso" de Rubén Colmenero por "su dedicación y entrega" al consistorio local.

El objetivo del Bloque, ha destacado la formación, "sigue siendo el mismo": "Trabajar con responsabilidad y cercanía por la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Vilar de Santos y por el avance de nuestro ayuntamiento".