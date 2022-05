Rueda abre etapa como "continuador" de la era Feijóo y ofertas de pacto con pocos visos de éxito

Pontón se presenta como "presidenta" y Rueda ironiza con su "investidura de los mundos de yupi", con un PSdeG que también busca ser alternativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El que será sexto presidente autonómico de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, ha sido investido con el apoyo de 41 diputados del PPdeG --el número 42, el portavoz parlamentario, Pedro Puy, sufrió un problema cardíaco y fue trasladado al hospital antes de la votación-- y varias promesas: gobernar "para todos", preservar la "estabilidad" para que Galicia siga siendo "sitio distinto" y dar "continuidad" a las "fortalezas" de la etapa de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo.

A la espera de tomar posesión de su cargo el sábado, Rueda se convierte en el sucesor institucional de Feijóo --al frente del PPdeG lo será en pocos días-- a mediados de legislatura y, de forma inédita en Galicia, tras la dimisión de su antecesor, que ha decidido dejar Galicia para ponerse al frente del PP estatal y un nuevo reto político: entrar en La Moncloa.

Rueda, de la mano de Feijóo desde el año 2006 (primero en el partido y después como su 'hombre fuerte' en la Xunta, donde hasta ahora era vicepresidente primero), ha reivindicado el "orgullo" que siente del trabajo hecho antes de defenderse de las críticas de PSdeG y BNG: quiere ser, ha dicho, "continuador" de los éxitos de Feijóo, de un proyecto "avalado" por los gallegos en las urnas, frente a una oposición "continuista" en sus "fracasos" electorales.

"La nueva etapa no estará marcada por la ruptura. Será continuidad de la buena. No hay razón para bruscas sacudidas", ha proclamado Rueda, quien posteriormente incidió en que su reto último es, como posteriormente replicó en sus perfiles de redes sociales, "gobernar para toda Galicia". "Seguiré gobernando teniendo muy presentes a los gallegos de ayer, en el recuerdo; a los de hoy, en la cabeza; y a los de mañana, en el corazón", ha comprometido.

Enfrente, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el portavoz parlamentario de los socialistas, Luís Álvarez, se han esforzado por evidenciar que representan la "alternativa" a un PPdeG que buscan situar en el "pasado", dando un paso más la dirigente nacionalista, quien aprovechó su intervención para exponer incluso las primeras medidas que adoptaría si ella fuese la "presidenta" de Galicia.

Ambos tendieron la mano para dar pasos que sean beneficiosos para Galicia, pero tuvieron menos peso en sus respectivos discursos que las críticas a lo que Rueda "representa" y sus propias propuestas "alternativas". El nuevo presidente, consciente de ello, se mostró poco optimista sobre posibles acuerdos, aunque también afirmó que no renunciará a "convencerles" e incluso les ofreció "un pacto" porque "un proyecto de país necesita el empuje de todas las fuerzas políticas".

En ambas réplicas verbalizó su apuesta por el pacto, pero con líneas rojas: para que la oposición le diga que "sí" no está dispuesto a "entregar los intereses de Galicia", dejar que le "impongan ideas nacionalistas", entregar las "instituciones de los gallegos", ni "renunciar a sentirme gallego, español y europeo". "No voy a hacer nada parecido a lo que está haciendo el presidente de la nación con el CNI y no voy a ser rehén de parte de mi Gobierno", ha apostillado.

PONTÓN DESGRANA SUS PRIMERAS MEDIDAS COMO PRESIDENTA

Previamente, más que enzarzarse en un debate con Rueda, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha buscado trasladar que dirige una formación que está "preparada para gobernar" avanzando las que serían sus primeras medidas "como presidenta" de la Xunta, en un discurso en el que se ha dirigido directamente a los gallegos: "El cambio gallego está en marcha, empezó la cuenta atrás para un cambio de gobierno en la Xunta".

"Usted, señor Rueda, no es más que un presidente accidental, el primero que no fue elegido como tal por los gallegos. Y no convocan elecciones porque saben que las perderían", ha proclamado, antes de enfatizar que "va a llegar a la Presidencia de la Xunta de rebote, porque su jefe de filas consideró más importante ser presidente del PP, que ser presidente de Galicia".

Además, ha recordado que "David derrotó a Goliat" y mencionó la noche electoral de las elecciones gallegas de 2020, cuando la ciudadanía "dejó en manos del BNG la enorme responsabilidad de liderar la alternativa de cambio en Galicia". "Esa semilla de cambio quedó plantada el 12 de julio de 2020 y, por eso, hoy el PP representa el pasado frente al BNG, que representa el futuro".

Rueda ha replicado con ironía afeando a Pontón la "investidura virtual de los mundos de yupi" que se acababa de "montar". "El candidato soy yo", ha abundado, antes de pedirle "humildad" y "respeto" a quien lleva "6.144 días de diputada" sin que su formación haya recibido el apoyo mayoritario de los gallegos en las urnas en ningún momento.

ÁLVAREZ: "GALICIA NO PUEDE ESPERAR" A QUE RUEDA "APRENDA"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha defendido la "alternativa socialista" para liderar Galicia frente a la propuesta "vieja y agotada" presentada por Alfonso Rueda, a quien ha avisado: "Galicia no puede esperar a que usted aprenda".

En su discurso, el socialista se ha referido al proyecto de Rueda como un "spin-off" muy "desarticulado". "Es algo así como la secuela de una película ya de por sí mediocre y en la que se empieza a ver la cubierta con los créditos finales, del final de un ciclo político", ha sostenido.

A continuación, ha presentado la "alternativa socialista" que quiere "recuperar la ilusión y la confianza" en Galicia. Una alternativa de gobierno que, según ha destacado, está "libre de ataduras", que es "colaborativa con la organización federal de la que forma parte, pero en ningún momento subordinada o dependiente de intereses ajenos a Galicia".

A Álvarez, el nuevo presidente le ha echado en cara falta de "rigor" con las cifras y le agradeció que, en días pasados con más intensidad que este jueves, le tendiese la mano. "La cogería si supiera lo que me está ofreciendo", le ha espetado, antes de incidir en los "líos internos" de los socialistas e ironizar: "Son ustedes de mapa y cantimplora".

UN RUEDA "ILUSIONADO" Y PREPARADO PARA DECIR "SÍ" A GALICIA

Y Rueda también ha lanzado mensajes extensivos a PSdeG y BNG, toda vez que ambos incidieron en que llega a la Presidencia de la Xunta sin pasar por las urnas, por ejemplo. Él ha defendido su "legitimidad", como previamente habían hecho Pedro Puy --quien contrapuso "la debilidad" de las "dos oposiciones" con su "fortaleza"-- y, con mayor intensidad si cabe, Miguel Tellado (quien hizo la segunda réplica en lugar de Puy, que había sido trasladado al hospital).

Tellado ha proclamado que Rueda tendrá "la misma legitimidad" que Feijóo, al tiempo que ha resaltado que este se marcha "invicto" y ha augurado que también su sucesor "vencerá" a sus rivales en el año 2024. Y el nuevo presidente ha añadido que no solo se ve preparado, sino que está "ilusionado" y que, para él, no hay "mayor honra" que presidir Galicia. Todo con el objetivo de mantener su "normalidad excepcional" y que los gallegos "sigan avanzando juntos".

Más allá, ha lamentado que a la oposición le "sobraba" la sesión porque tenía predeterminada su postura. "Galicia merece algo más que escuchar a políticos enrocados en el no. Tanto yo, como mi Gobierno y mi Grupo, a Galicia le vamos a decir que sí", ha proclamado, antes de manifestar su convicción de que sus rivales políticos "no entienden nada".

Y siguiendo la línea de Feijóo, no ha escatimado en críticas al Gobierno de Sánchez, pidiendo al PSOE apoyo para proyectos industriales como los de Stellantis y Altri --ha pedido a los socialistas gallegos, con Valentín González Formoso al frente, que trabajen para lograr que Sánchez se "venga" y se implique con Galicia-- , mientras rebajaba las medidas propuestas por el BNG y su peso en Madrid.