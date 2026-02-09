Rueda ampara una eólica marina "compatible y dialogada" con el sector del mar: "Es una oportunidad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha rechazado unirse a la petición de la plataforma en defensa de la pesca de frenar el avance de la eólica marina en Galicia, después de que el Gobierno central anunciase que saldrá a consulta pública la primera puja, y ha defendido que se trata de una "oportunidad" que debe ser "compatible y dialogada" con el sector.

A preguntas de los medios sobre si apoya la petición de la plataforma de frenar esta cuestión, Rueda ha achacado este posicionamiento a "las posturas de los de siempre de oponerse por sistema a planteamientos que todavía no se conocen".

La Xunta, ha dicho, no lo hará, y ha apostado por "nuevas energías" como la eólica marina en la que se pueda "tener una oportunidad" que, ha insistido, será "absolutamente compatible y dialogada con todos los intereses en juego, empezando con el sector del mar".

Para ello, ha asegurado, "está el Observatorio de la Eólica Marina" que, tal y como ha avanzado, convocarán "en breve" para "dejar claro que todo esto se tiene que hacer dialogando y con todas las garantías".

"Primero vamos a ver de qué estamos hablando antes de tomar decisiones", ha aseverado antes de reprochar que para "renunciar de principio a oportunidades" que podría tener Galicia "diciendo que es imposible compatibilizar nada", para eso "ya hay otros partidos muy reconocidos que lo saben hacer muy bien".