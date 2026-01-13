Rueda anuncia un millón destinado a ayudas para promover sostenibilidad de los chiringuitos e integración en el paisaje

El presidente de la Xunta, durante el acto. - Xunta de Galicia

RIBEIRA (A CORUÑA), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el Ejecutivo gallego destinará este año un millón de euros a ayudas para promover prácticas sostenibles en los chiringuitos de la costa gallega favoreciendo al mismo tiempo la transición hacia unos establecimientos "más eficientes, accesibles e integrados en el paisaje".

"Con respeto, con cariño, con tradición, también con modernidad, hay que seguir viviendo del y en el litoral", ha proclamado en Ribeira (A Coruña), durante la entrega de premios y la presentación de los proyectos galardonados en el concurso de ideas convocado por el Gobierno autonómico para diseñar un prototipo biosostenible de estos establecimientos temporales y que sirva de modelo de referencia para futuras instalaciones.

"Galicia es muy diversa y su litoral también, por lo que no se trata de uniformar, no queremos que todo sea igual ya que sería un error; lo que queremos es que el valor de cada terreno se vea realzado y eso se puede conseguir a través de arquitectura", ha manifestado el jefe del Ejecutivo gallego.

En el acto, en el que estuvo acompañado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, Rueda ha reafirmado con este mensaje el compromiso del Ejecutivo gallego de avanzar hacia un modelo más respetuoso y homogéneo que "compatibilice" la actividad económica con la conservación del entorno, tal y como establece la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga).

A este respecto, el presidente puso en valor el camino iniciado el pasado 1 de julio, cuando Galicia pasó a ejercer la gestión y ordenación plena de su litoral. "Estamos tomándonos muy en serio esta competencia; cuando la pedimos era porque creíamos que desde aquí se podía gestionar mejor y preservar nuestro litoral", ha insistido.

TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Gracias a la ley, la Xunta está tramitando ya las solicitudes para obtener autorización para instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en toda la franja costera gallega --y por primera vez en la zona de dominio público marítimo-terrestre-- para la temporada 2026, con una novedad importante para el sector, ya que los chiringuitos podrán operar de manera opcional --de forma ininterrumpida-- desde la Semana Santa hasta el 31 de octubre.

"Para aquellos que quieran, insisto, pero los que crean que pueden alargar, respetando el entorno y dando vida económica a los sitios donde están, este año van a poder hacerlo", ha añadido, antes de garantizar que se seguirán tomando "medidas de este tipo". "Somos los primeros interesados en cuidar nuestro litoral, que es tanto como preservar una parte muy importante de esa Galicia Calidade", ha argumentado.

NUEVAS AYUDAS

La nueva línea de ayudas, que se convocará a finales de este mes de enero, tiene por objetivo facilitar que los propietarios que quieran renovar sus negocios puedan adoptar los diseños galardonados, como el proyecto ganador 'Do mar ao furancho' (de Emilio José Granda Caicedo y Santiago Ramos de Teresa).

Al hacerlo, los hosteleros tendrán ya un proyecto redactado, sin tener que asumir los gastos correspondientes, y se garantiza que la instalación sea homogénea, accesible y respetuosa con las Directrices del Paisaje.

Así, esta orden de ayudas busca fomentar que en estos establecimientos de temporada se empleen materiales reutilizables, reciclados, de bajo impacto ambiental o con certificación ecológica tanto en la instalación de estructuras, suelos y paneles como en los elementos de sombreado y protección solar, o en el mobiliario.

También serán subvencionables actuaciones dirigidas tanto a la reducción y correcta gestión de los residuos, como al ahorro energético y de agua.

Por último, se financiarán acciones que promuevan la accesibilidad universal mediante soluciones respetuosas con el entorno y la integración paisajística.

En lo que respecta a las cuantías, la ayuda podrá cubrir hasta el 50% del proyecto subvencionable, con una inversión mínima por solicitud de 1.500 euros y una ayuda máxima por proyecto de 10.000 euros.

En el caso de la adaptación integral a los prototipos de chiringuito biosostenible del concurso de ideas, la ayuda podrá llegar hasta el 70% de la inversión subvencionable con una cuantía máxima de 20.000 euros.