Rueda anuncia la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia, que movilizará más de 400 millones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Consello de su Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la puesta en marcha de la primera Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia 2026-2028, con la que se prevén movilizar más de 400 millones de euros.

El objetivo es dotar de mayor competitividad al tejido productivo y situar la innovación en el centro del desarrollo económico de la comunidad, tal y como ha detallado. Además, ha explicado que esta medida se enmarca en la apuesta de la Xunta por "fomentar la innovación entre las empresas gallegas".

"Si queremos un tejido productivo moderno y competitivo, la innovación tiene que formar parte indisoluble de su día a día", ha destacado el presidente gallego en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, a la vez que ha anunciado que el objetivo es aprobar la estrategia "en el primer semestre de 2026".

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha relatado cómo se van a celebrar encuentros con los agentes sociales y las entidades del sector para recoger sus aportaciones "con el fin de consolidar Galicia como una fábrica de innovación capaz de transformar talento y conocimiento en soluciones con impacto real en la economía y en la sociedad".

En definitiva, se trata de convertir la innovación en una "práctica cotidiana" del tejido empresarial gallego y "no en una moda ni una excepción". Para lograrlo, la Xunta va a buscar la implicación de empresas, centros de conocimiento, clústeres y las distintas administraciones.

"Queremos que se innove más, se innove mejor y esto se traduzca en una competitividad sostenible y empleo de calidad", ha subrayado la conselleira. Así, la hoja de ruta 2026-2028 movilizará "más de 400 millones de euros de fondos propios, con un incremento próximo al 60% respecto del escenario previo", según ha indicado Lorenzana.

Además, la Xunta ha celebrado en una nota de prensa que esta inversión permitirá "atraer talento y proyectos tractores, crear espacios de experimentación, activar innovación y dotar a las empresas de alta tecnología basada en la IA".

Con todo, el presidente ha explicado que la estrategia espera "incrementar en un 25 % el número de empresas que innovan en Galicia", cifradas en más de 1.750 según los últimos datos, "y conseguir que el gasto privado en este ámbito crezca hasta los 1.500 millones de euros".

CUATRO EJES

En concreto, la Estrategia se desarrollará a través de cuatro grandes ejes: Retos empresa innovadora, Estructuración, Financiación y Transversalidad, que prevén incorporar diferentes modalidades de apoyos.

En el primero de ellos destacan la activación de dos programas: Industria Innova e IA360. Rueda ha anunciado que el Consello ha acordado destinar "40 millones de euros" a estas dos líneas de ayudas para "impulsar proyectos de investigación industrial o implantar herramientas de inteligencia artificial".

Tras la aprobación del inicio de la tramitación de la Estrategia de Innovación Empresarial de Galicia 2026-2028 en el Consello celebrado este lunes, está previsto desarrollar un calendario de reuniones que incluye juntanzas con el Diálogo Social y la constitución de una Mesa Empresa Innovación, así como la recogida de aportaciones de entidades y agentes del ámbito de la innovación.

CIENCIA EMPRESA

En otro orden de asuntos, el Consello de la Xunta ha aprobado este lunes una nueva iniciativa para impulsar la I+G+i, se trata del programa Ciencia Empresa, dotado con 3,7 millones de euros para apoyar la investigación empresarial y la transferencia de conocimiento hacia las pymes de la comunidad.

En concreto, se trata de un paquete compuesto por tres líneas de actuación: una convocatoria de ayudas, que se estrenará en 2026; y dos convenios de colaboración con clústeres gallegos, con los que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP prevé movilizar cerca de 7 millones.

El objetivo del programa es "potenciar la I+D y reforzar la capacidad de Galicia para transformar conocimiento en valor económico, apoyando la investigación que se realiza en las empresas y la generación de resultados tangibles".

Para ello, se impulsarán proyectos en este ámbito liderados por pymes gallegas, "favoreciendo el empleo cualificado y la retención y atracción de talento".

Con todo, la convocatoria Ciencia Empresa, contará con 3 millones de euros y estará dirigida a pequeñas y medianas empresas que ejecuten, entre los años 2026 y 2028, proyectos de investigación y desarrollo empresarial que permitan desarrollar soluciones tecnológicas "de alto impacto". La convocatoria, que se lanzará en los primeros meses de 2026, estará financiada con fondos Feder en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027.

CAPTACIÓN DE TALENTO CIENTÍFICO

Finalmente, el Consello de la Xunta ha autorizado un convenio de colaboración entre la Xunta y la Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA) --que se firmará a principios del nuevo año-- para incrementar el alcance del programa Oportunius, "una de las señas de identidad de la I+G+i como marca Galicia Calidade en el ámbito de la ciencia".

Así, y a través de una ayuda de más de 1,8 millones de euros, la Consellería de Educación reforzará durante 2026 y 2027 la captación y retención de talento investigador y potenciará la promoción internacional y la colaboración entre universidades y empresas en este ámbito.