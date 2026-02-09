Rueda apela a la "responsabilidad" de todos los partidos para que Azcón "forme gobierno y haya estabilidad"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos políticos aragoneses "que no ganaron las elecciones" para que el popular Jorge Azcón "forme gobierno y haya estabilidad".

Tras los resultados de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Aragón este domingo, el titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG ha felicitado a Azcón, "el vencedor" de los comicios con "una diferencia de diez puntos respecto al segundo (PSOE) y casi el doble respecto al tercero (Vox)".

"En todas las elecciones alguien gana y otros son claramente perdedores; en mi opinión, ha sido el PSOE, sin ninguna duda", ha enfatizado.

Cuestionado sobre si adelantar las elecciones fue erróneo después de que el PP bajase dos diputados, Rueda ha subrayado que los aragoneses "han dicho que para gobernar hay que llegar a acuerdos".

Por ello, ha manifestado que espera la "responsabilidad de todos los partidos que no ganaron las elecciones" para que, ha añadido, "tengan esa responsabilidad y proporcionalidad para intentar llegar acuerdos" tras un resultado con el que "pocas dudas debería haber de que Azcón sea el presidente de Aragón".

En esta misma línea, preguntado sobre si considera "un fiasco" la estrategia del líder del PP nacional de adelantos electorales y si le preocupa el aumento de Vox, Alfonso Rueda ha defendido que la decisión de convocar comicios anticipados fue de Azcón, "de manera independiente y pensando en los intereses de Aragón".

"No tenía presupuestos y eso es muy importante. Esta normalización que quieren hacer los que no son capaces de aprobarlos, yo me niego. Él lo explicó, fue coherente y tomó esta decisión con independencia de su resultado", ha subrayado.

CAMPAÑA CON VITO QUILES

Por otro lado, preguntado por la participación de Vito Quiles en el acto de cierre de campaña del PP aragonés, el líder del PPdeG ha evitado "meterse en las estrategias de campaña de nadie", y menos, ha apuntado, "de un compañero que ganó las elecciones".

"Cada uno tiene sus estrategias y cuando llegue el momento de hacer la campaña electoral, yo intentaré hacer aquello que creo que conecta mejor con las personas a las que les pedimos la confianza", ha resumido.