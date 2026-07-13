Rueda aspira a cerrar "en semanas" la negociación para el traspaso de los permisos de trabajo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que quiere cerrar "en semanas" la negociación con el Gobierno para el traspaso de las competencias para las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros.

Tras una propuesta inicial del Ejecutivo central que ha tachado de "muy escasa" en cuanto a medios, el titular del Gobierno gallego, a preguntas de los periodistas sobre la situación de estas negociaciones, ha asegurado que va "más tiempo del necesario" para ejercer esta competencia, al tiempo que "se anuncian traspasos casi express a las comunidades que al Gobierno le interesan especialmente". "Yo pido el mismo trato para Galicia", ha reiterado.

En este contexto, ha señalado que "sería bueno" que Galicia pudiese gestionar "con más agilidad y eficacia" esta competencia que, ha recordado, llevan tiempo negociando.

"El ministro responsable lo manifestó, primero en privado y después públicamente, que le parecía un traspaso factible. Hay comunidades que ya lo tienen. Lo cierto es que desde que dijo eso llevamos ya demasiado tiempo en negociaciones técnicas que lo único que buscan es hacer una asunción asumible de la competencia con los recursos necesarios", ha lamentado.

Además, ha defendido que la propuesta planteada por Galicia está "muy trabajada" y, tras poner en valor que la Xunta lleva este tema "de manera institucional", Rueda ha dicho esperar que las negociaciones puedan cerrarse "en semanas" y "sobre bases objetivas y no intentando traspasar menos recursos de los necesarios".

FINANCIACIÓN DEPENDENCIA

Por otro lado, cuestionado sobre el voto en contra del PP en el Congreso a la reforma de la ley para que el Estado financie el 50% de la dependencia, Alfonso Rueda ha asegurado que "no es ninguna incoherencia", mientras ha lamentado que el Gobierno "sigue imponiendo muchas obligaciones a las comunidades".

En esta línea, el responsable autonómico ha dicho que "ojalá" el Ejecutivo central aporte el 50% que, ha subrayado, la Xunta lleva "mucho tiempo" reclamando, y que "pague los 2.500 millones que adeuda a Galicia".

"Lo que siguen es poniendo más deberes sobre deberes. Tienen recurrido ante el Constitucional el plan de choque sobre agilizar la dependencia y siguen poniendo más obligaciones que encarecen todavía más esta atención sin aportar su parte, por lo tanto, cuando concreten todo esto, será cuando hay que fiarse del Gobierno y apoyarlo", ha argumentado.