Rueda ataca al Gobierno por el recurso en el TC y Besteiro bromea con que "votará a Sánchez" para poder atizarle

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el pleno. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El recurso presentado por el Gobierno, ya admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), que afecta a los últimos cambios legales autonómicos en materia de eólica y dependencia ha llevado una jornada más la bronca al pleno del Pazo do Hórreo, donde el presidente gallego, Alfonso Rueda, lo ha usado para atacar al Ejecutivo central, tras ser criticado por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por la gestión de los servicios públicos en la Xunta.

Si Besteiro ha cargado contra los "bulos" de la Xunta en cuestiones como "sanidad, vivienda, dependencia y financiación", el jefe del Ejecutivo autonómico ha contraatacado con la gestión del ferrocarril en los últimos días, con el trasfondo en el temporal, y también le ha echado en cara al Gobierno que dirige Pedro Sánchez el recurso ante el TC por el que se han suspendido varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Orzamentos de 2025.

De hecho, Rueda ha apelado a Besteiro, del que ha afirmado no saber "lo que le queda" como líder del PSdeG, a que haga "un último servicio" y "envíe un mensaje a Moncloa". "Dígale que retiren ese recurso, señor Besteiro, que es injusto, que está dejando fuera a muchísimos gallegos, que no tiene ninguna razón de ser y que es discriminatorio", ha proclamado.

"Si hace eso empezaré a tomarlo en serio cuando hable de los servicios públicos", ha continuado el jefe del Ejecutivo gallego, a quien Besteiro le ha recordado que la de este miércoles es "una sesión de control al presidente" de Galicia, que debería "responder a las preguntas" que hace la oposición.

A renglón seguido, ha tirado de ironía para incidir en la recurrente vía de Rueda de poner el foco en el Gobierno central. "De verdad que yo no sé que va a hacer usted cuando no esté Pedro Sánchez. Es incluso capaz de votarle para que se mantenga", ha bromeado, en relación a que el presidente gallego necesita, ha interpretado, alguien "a quien echar la culpa y evitar sus responsabilidades".

Rueda se ha apresurado, en su segunda intervención, en despejar cualquier duda al respecto del sentido de su voto en unas hipotéticas elecciones generales. "Yo no voy a votar a Pedro Sánchez en ningún caso", ha aseverado, antes de incidir en que ya hay "muchos socialistas que van a votar en blanco". "Pero yo no, yo voy a votar en contra", ha recalcado.

"UTILIZAN LA DESINFORMACIÓN COMO FORMA DE GOBERNAR"

Antes, Besteiro había aprovechado su pregunta para acusar a Rueda de "utilizar la confusión como método y la desinformación como forma de gobernar". "A Vito Quiles no lo van a tener que contratar como sus compañeros de Aragón porque aquí se bastan ustedes solos", ha agregado, en tono irónico, antes de afear al PPdeG una cadena de "bulos" en diversas áreas desde el Gobierno.

Entre otras cuestiones, se ha referido al "bulo" de que el Gobierno es "el culpable" de la falta de médicos en la Atención Primaria, y ha esgrimido que "nunca hubo tantas plazas MIR como en la actualidad". También ha ironizado con las distintas "cifras" en materia de vivienda dadas por el Gobierno de Rueda, y ha citado el dato "cambiante" que esgrime la Xunta de que el Ejecutivo estatal le debe "2.500 o 2.900 millones".

"Si esa deuda existe y está acreditada, reclámenla. Si no la reclaman es porque no existe", ha continuado, antes de censurar las continuas modificaciones de la normativa eólica y de defender que --pese al recurso admitido a trámite en el TC-- hay proyectos de repotenciación "en marcha con el apoyo estatal".

"¿No cree que después de 17 años que lleva subido al coche oficial, va a hacer cuatro desde que es presidente de la Xunta, Galicia merece un Gobierno que no la trolee? Galicia merece respuestas", ha esgrimido Besteiro, quien también ha criticado la postura del Ejecutivo gallego ante cuestiones como el debate de la financiación.

"ÚLTIMO MOHICANO SANCHISTA"

Rueda ha cargado contra la formulación "genérica" de las preguntas de Besteiro, que ha identificado con la búsqueda de "no tener que estudiar mucho", y ha esgrimido que, si la duda es si su Gobierno responde "a las necesidades de los gallegos", la respuesta es que "sí".

Más allá, ha continuado con que si Besteiro quiere "hablar de sanidad" debería hacer una pregunta específica "para que haya un debate" o "podía asistir a la comparecencia del conselleiro" (la pasada jornada en la Cámara). "Pero se la fumó, como se ha fumado tantas", ha contrapuesto.

Y en materia de vivienda, ha esgrimido que las cifras están "claras" y "no son tantas" --alcanzar las 8.000 viviendas públicas al final de este mandato y 10.000 en 2030--. "Lo veo a usted especialmente perezoso", ha recalcado.

Y en cuanto a financiación, Rueda ha censurado también que "el último mohicano sanchista" se haya quedado "solo" como líder socialista autonómico que "defiende lo indefendible", en relación a una propuesta que sitúa a Galicia, ha lamentado, "en penúltimo" lugar.

Asimismo, en materia de servicios públicos ha lamentado lo que ha ocurrido con la "suspensión" de los servicios ferroviarios en Galicia "sen alternativa ni solución". "Decían que aquí no pusieron autobuses y en Cataluña sí porque tenemos una orografía complicada. Claro, en Cataluña no hay desniveles, no hay montañas", ha ironizado Rueda.

Finalmente, ha sacado de nuevo a colación el recurso ante el TC por los preceptos de la ley de medidas que acompañó a los Orzamentos de 2025 y que afecta a preceptos ligados con dependencia o el eólico, para concluir que ese paso tampoco se "atrevería" el Gobierno a darlo en Cataluña; y ha insistido en pedir a Besteiro que interceda ante Moncloa para que se renuncie al mismo.