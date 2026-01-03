Rueda, sobre el ataque a Venezuela: "Nuestro corazón está con los gallegos de allí y los venezolanos de aquí"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la grabación del mensaje de Fin de Año de 2025. Museo Provincial (Pontevedra) - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reaccionado frente al ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha dicho que "Galicia sigue muy de cerca" lo sucedido este sábado en el país, sobre el que ha destacado los "miles de lazos" que lo "unen" con la Comunidad.

"Nuestro corazón está, hoy y siempre, con los gallegos de allí y los venezolanos de aquí", ha expresado en un mensaje difundido en su perfil en 'X', que se limita a dar estas palabras de apoyo.

Su reacción llega horas después de que varias explosiones sacudiesen la capital de Venezuela, Caracas. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército de EE.UU. había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación de ataque a gran escala.