Rueda atiza a la oposición con la imputación de Zapatero con Besteiro ausente del hemiciclo gallego

Rueda, en la sesión de control de este miércoles. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama de investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' ha planeado en la sesión de control del Parlamento de Galicia de la mano del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha empleado la imputación del exmandatario estatal para atacar a PSdeG --cuyo líder, José Ramón Gómez Besteiro, estaba ausente-- y a BNG.

Besteiro, a quien este miércoles no tocaba preguntar en la sesión de control, dado que le correspondía por cuota al diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, tenía agenda fuera del pleno y ha viajado en el Alvia que inició el servicio de primera hora de la mañana entre Lugo y Madrid. No estuvo en la sesión de control, aunque fuentes socialistas sostienen que lo hará a lo largo de la jornada.

Rueda no ha dejado pasar la oportunidad y, además de incidir en la ausencia de otros diputados socialistas, aprovechó la pregunta que le hizo Ojea para apuntar al líder del partido en Galicia. "Vaya oportunidad que perdió el señor Besteiro de defender a Zapatero diciendo que todo lo que está pasando es culpa del PPdeG y de los jueces", ha espetado.

"Con lo 'guiadiño' --bien guiado-- que es y con las instrucciones que supongo que le estaban dando perdió la oportunidad y estamos hablando de termalismo", ha esgrimido, en referencia al asunto en el que Ojea decidió centrar su cuestión: las pozas termales de Ourense.

Sin olvidar el eje que marca el panorama informativo y político estatal, ya con el BNG en el punto de mira, Rueda ha interpelado también a la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, quien eligió poner en el foco este miércoles la política lingüística, pocas jornadas después de la manifestación del 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

"¡QUÉ ESTARÍA USTED DICIENDO!"

"¡Qué estaría usted diciendo si en vez de ser el afectado un presidente del partido que ustedes apoyan fuese un expresidente del Gobierno del PP! Siempre tan bravos aquí y tan mansos en Madrid", ha esgrimido el presidente, a quien Pontón ha replicado que lo que sería "una fantasía" sería verlo a él en una sesión de control que "no insultase a la líder de la oposición y dijese la verdad".

"Cuando quiera hablamos de corrupción", ha continuado la portavoz del BNG, antes de espetar que son PP y PSOE los que llevan "40 años de bipartidismo practicando la corrupción". "Pero no le voy a permitir que se esconda en eso para no hablar de sus políticas de acoso y derribo al gallego", ha advertido.

"CERO CONDENADOS POR CORRUPCIÓN"

A renglón seguido, ha reivindicado que el balance del BNG se resume en que "en más de 40 años de historia, cero condenados por corrupción". "Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros", ha apostillado.

Rueda ha contraatacado y ha instado "a los pocos diputados socialistas" presentes en el hemiciclo a escuchar como el BNG, "su socio y el que sostiene" al PSOE "en todos los gobiernos", dice "que llevan 40 años de corrupción".

"Vaya coherencia, vaya bravura y vaya mansedumbre, señora Pontón. Ya se lo dije, vaya a decirlo a Madrid y tomen nota. Sostienen ustedes a gobiernos que llevan 40 años de corrupción. Vaya declaración de intenciones", ha zanjado.