Rueda avanza 1.800 nuevas plazas públicas en residencias y destaca los centros de mayores municipales que apoya la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la visita a las instalaciones de la futura residencia de Piñor, en Ourense - DAVID CABEZON @ XUNTA

La Xunta destinó 18,5 millones de fondos europeos a apoyar a los ayuntamientos del rural en la construcción y ampliación de residencias

OURENSE, 8 Jul. (EUROPA PRESS - 0

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este jueves un nuevo plan de residencias que sumará 1.800 nuevas plazas públicas y que comenzará su desarrollo en septiembre.

Así lo ha trasladado durante una visita a las instalaciones de la futura residencia de Piñor, en Ourense, donde ha puesto en valor el Plan de inversiones en centros de mayores de la comunidad, que ya está en su recta final, y que permitirá la puesta en marcha de más de 700 nuevas plazas públicas en 24 residencias y centros de día.

En su intervención, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, Rueda ha enmarcado estas actuaciones en el objetivo del Gobierno autonómico de garantizar "la mejor atención a las personas mayores para que puedan envejecer con dignidad y tengan la oportunidad, si así lo desean, de vivir en una residencia cerca de casa".

El máximo mandatario autonómico ha resaltado que el Plan de inversiones, que ahora finaliza y puesto en marcha en 2022, supone un impulso histórico a la red de servicios para personas mayores de Galicia. El presidente ha recordado que el objetivo era apoyar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a construir, reformar o ampliar centros dirigidos a la atención integral de este colectivo para "darle servicios al rural" y ayudar a fijar población.

Al amparo de este Plan de inversiones, dotado de 18,5 millones de euros de fondos europeos, la Xunta ha recordado que se llevaron a cabo 24 proyectos: 16 en la provincia de Ourense, tres en la de A Coruña y en la de Pontevedra y dos, en la de Lugo. La gran mayoría de estas obras ya están terminadas o a punto de estarlo e implicarán ampliar la red pública de atención a los mayores con 700 nuevas plazas: 569 en residencias y 134 en centros de día.

Rueda ha resaltado la colaboración con los ayuntamientos y la Diputación de Ourense para poder llevar a cabo estos proyectos, una coordinación que representa lo que significa Galicia Calidade, "que es mucho más que un eslogan, es demostrar que las cosas que cuestan dinero público hay que hacerlas bien".

El presidente ha hecho hincapié en que la Xunta seguirá ampliando la red autonómica de centros de mayores con un nuevo Plan de residencias que dará continuidad al Plan de inversiones que ahora finaliza.

"Es un compromiso que adquirimos en el Parlamento, que iniciaremos en septiembre y permitirá sumar otras 1.800 plazas públicas", ha indicado el presidente que ha destacado que, de este modo, el Gobierno autonómico seguirá mejorando este tipo de infraestructuras por todo el territorio. En concreto, la previsión es construir nuevos centros residenciales en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

RED DE APOYOS A LOS MAYORES

Además, el presidente ha recordado que la Xunta trabaja desde hace años con el objetivo de facilitar que las personas mayores vivan esta etapa como deseen y cerca de su entorno. "Es de justicia devolverles todo lo que nos dieron, atender a la gente que siempre nos atendió", ha indicado.

Entre las medidas ya en marcha, ha puesto en valor el Bono Coidado no Fogar -dirigido a los dependientes que reciben atención en su domicilio, que ya llega a cerca de 40.000 usuarios con la previsión de llegar a los 50.000 en esta legislatura- o las 150 Casas do Maior que hay repartidas por el territorio gallego y que seguirán ampliándose al incrementar diez más en el 2027.