Rueda avanza su oposición al acuerdo con ERC y ve "más urgente" aún reunir una Conferencia de Presidentes

El presidente gallego advierte: "No podemos normalizar que se rompa la igualdad"

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado su rechazo al preacuerdo de PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista, Salvador Illa, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un departamento de Política Lingüística en el Govern.

En declaraciones a los medios, Rueda, quien ha visitado Caravaca de la Cruz junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, con motivo de la celebración del Año Jubilar, ha anticipado su oposición al pacto y ha advertido que Galicia no va a "tolerar" ni a "permitir" que se "rompa la igualdad", dado que es una cuestión que, bajo su punto de vista, "no se puede normalizar".

En esta coyuntura, un día después de que el Ejecutivo gallego acordase acudir a los tribunales para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, Rueda ha remarcado que, después de trascender este acuerdo, ve "más urgente todavía" que se celebre esta cita entre los mandatarios autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No podemos acostumbrarnos, yo me niego, a que normalicemos que decisiones que nos afectan a todos, a toda España, a todas sus comunidades, sus habitantes, se tomen en beneficio de una sola persona por su interés y su supervivencia".

Al tiempo, ha incidido en que "no es casualidad" que esta noticia se haga pública coincidiendo con que Sánchez estaba citado a "declarar como testigo por un presunto caso de corrupción de su entorno familiar".

"No es normal y no podemos normalizar que se rompa la igualdad, todo tipo de igualdad, la jurídica, la económica, o la territorial, que es lo que se está haciendo, ya no por poner un presidente socialista en la Generalitat, que sería gravísimo, sino para mantener a Pedro Sánchez, consolidarlo y apuntalarlo en La Moncloa", ha aseverado.

Es en esta coyuntura, ha matizado Rueda, cuando trasciende que "el régimen económico que mantenía unidos" a los distintos territorios de España y daba "sentido a la nación" se va a "romper una vez más por intereses de los de siempre".

"Y nosotros tampoco lo vamos a permitir. Siempre digo lo mismo, en Galicia no queremos quitar nada a nadie, pero no vamos a tolerar que para dar a otros más de que les corresponde nos lo quiten a nosotros. Por tanto, vamos a hacer fuerza con el resto de comunidades que lo que quieren es, simplemente, un reparto en igualdad", ha anticipado.

VUELVE A URGIR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Rueda ha admitido que los distintos territorios tienen sus propios "intereses" y "aspiraciones" que "no tienen por qué coincidir", pero ha subrayado que es preciso "hablarlo conjuntamente". A su modo de ver, "cada día es más evidente por qué Sánchez no quiere reunir" a la Conferencia de Presidentes.

Por ello, ante la necesidad de pedir al jefe del Ejecutivo central "que cumpla la ley", ha recordado que su Gobierno autorizó la decisión de recurrir y se ha reafirmado en que, dado que se hace "evidente" que Sánchez no quiere reunir a los representantes de las comunidades porque tendría "muy difícil, imposible ya a estas alturas", explicar sus decisiones.

Así las cosas, ha concluido que es "más evidente y urgente todavía" que, cuanto antes, se celebre la Conferencia de Presidentes, con el fin de "parar esta locura, esta deriva" en la que el Gobierno estatal se ha instalado y se "cede lo que es de todos".

"TODAS LAS HERRAMIENTAS"

En la misma línea, López Miras ha advertido que, si se confirma el acuerdo económico entre PSC y ERC que "afecta a todos", Murcia va a utilizar "todas las herramientas" que estén a su disposición, tanto jurídicas, institucionales como políticas.

No en vano, ha calificado el acuerdo como "gravísimo" porque aunque es un acuerdo entre el PSC y ERC lo "asume el gobierno de todos los españoles", es decir, afecta a todo el país.

"Un acuerdo cuyo eje es la financiación y el régimen fiscal de todos los españoles lo están decidiendo en Cataluña los independentistas catalanes y los socialistas catalanes", ha criticado López Miras, quien ve como único objetivo "que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno".

Ha insistido en que "todas las decisiones que está tomando el Gobierno no se basan en el interés de todos los españoles, ni que sean buenas para el conjunto de España, sino en decisiones que supongan la supervivencia de Sánchez como presidente del Gobierno".

Y esta situación, ha lamentado, "se resume en que quieren pagar con el dinero de los murcianos, de todos los españoles, que Sánchez siga en la Moncloa".

"ESTO ES INADMISIBLE"

"Esto es inadmisible, es romper el régimen común que lleva rigiendo en España durante las últimas cuatro décadas, es vulnerar la Constitución, cargarse el principio de solidaridad y el principio de igualdad", ha resaltado el presidente murciano, quien ha advertido que no lo va a permitir y va a poner en marcha todas las herramientas jurídicas, institucionales y políticas para evitarlo.

"No vamos a permitir que con el dinero de los murcianos se pague que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha concluido López Miras.