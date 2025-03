Rueda celebra que Besteiro dirija el PSdeG y le felicita en tono irónico por el no estatal al rescate de la AP-9

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confesado este miércoles que está "contento" por el hecho de que José Ramón Gómez Besteiro sea el líder del PSdeG, tras el congreso en el que se eligió su Ejecutiva el pasado fin de semana, y tras proclamar que no hay dirigente socialista "más forofo" de Pedro Sánchez, le ha felicitado en tono irónico por el reciente no del Gobierno al rescate de la AP-9.

En su debate con Besteiro, que le preguntó por la condonación de la deuda, Rueda ha arrancado su primera réplica con una felicitación al socialista por seguir al frente del PSdeG y también, irónicamente, por asumir "los mandados" de Sánchez, como ha interpretado que hace por llevar al pleno el asunto de la quita.

"Acaba de demostrar otra vez que no hay nadie más forofo y más dispuesto a seguir lo que le mande el señor Sánchez, perjudique o no a Galicia. En eso tiene mucha suerte, no tiene tanta en otras cosas", ha advertido el presidente gallego, quien ha puesto el foco en que el Gobierno cerrase en la pasada jornada la puerta al rescate de la AP-9 con el argumento de que "no es viable".

"Nos hablaban el fin de semana de la gratuidad de los peajes. Y, pumba, ayer anulada completamente cualquier posibilidad de gratuidad en los peajes. Enhorabuena, señor Besteiro, enhorabuena", ha aseverado Rueda, en referencia a que el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, reivindicó que solo el PSOE ha votado siempre a favor de las bonificaciones en la autopista AP-9 y ratificó la apuesta por "seguir en la senda de la gratuidad".

El PSdeG, en el documento marco de su congreso, apostaba, además, por priorizar el rescate al traspaso de esta vía estratégica para la comunidad.

A renglón seguido, tras bromear con el mensaje que lanzó Besteiro al reivindicar al PSdeG como "la única izquierda que puede", Rueda ha dirigido su "tercera enhorabuena" a la "futura vicepresidenta" de Besteiro, en referencia a la líder del BNG, Ana Pontón. "Quedan tres años de legislatura y ya sabe que, como mucho va a ser su vicepresidenta", ha ironizado.

La "cuarta enhorabuena" la ha reservado el también jefe de filas del PPdeG para él mismo y su partido, desde una perspectiva "electoral". "De verdad que de todas las opciones que había es con la que más contentos estamos. Así que todos estamos contentos", ha sentenciado, antes de remarcar que, "cuando la gente está contenta", pues suele haber "resultados".

UN AÑO DE SÁNCHEZ "SIN PISAR" GALICIA

Finalmente, ha afeado que, tras más de un año "sin pisar Galicia", Sánchez haya acudido a la comunidad para "entronizar" a Besteiro, "el mismo del que dijo el día de las elecciones que había sido el problema". "Ahora viene a ponerlo como líder del PSdeG demostrando una vez más que es capaz de contradecirse a sí mismo", ha advertido.

Más allá de las cuestiones internas del PSdeG, que ha afirmado que le dan "igual", Rueda ha sugerido a Besteiro que, pasado su "momento de gloria" el pasado fin de semana, ahora debería "reaccionar" y aprovechar algún momento "de intimidad" con Sánchez para reivindicar asuntos "de interés" para Galicia.

"JET LAG"

Sin hacer ninguna referencia a la AP-9, Besteiro ha sugerido que Rueda llegaba "con jet lag" de su viaje a Argentina y Uruguay y que lo veía "desorientado".

Así, le ha cuestionado su respuesta y que evitase, mientras intercalaba otros asuntos, "contestar a la cuestión de si va a pedir o no la condonación de la deuda". "Esto es un ofrecimiento por parte del Estado, pero habrá que aceptarlo y pedirlo", ha advertido Besteiro.