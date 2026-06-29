Rueda censura que PSdeG y BNG acepten una ley de AP9 que "abre la posibilidad" a que Galicia asuma el coste

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha censurado que el PSdeG y el BNG "acepten" el nuevo texto de la ley para el traspaso de la AP-9 aprobado en el Congreso que, según ha advertido, "deja absolutamente abierta la posibilidad" de que los gallegos "asuman la cantidad de la que el gobierno se quiere librar".

Así se ha pronunciado el máximo mandatario autonómico al ser preguntado por la postura de su Gobierno sobre este asunto y las reclamaciones que llevará a la comisión mixta entre Xunta y Estado para la transferencia de esta autopista.

Según ha criticado Rueda, el nuevo texto incluye una cláusula que deja "las posibilidades absolutamente abiertas" a que el Gobierno central "haga lo que estime oportuno" cuando, conforme ha apuntado, "había un acuerdo" del Parlamento de Galicia en el que "quedaba negro sobre blanco, perfectamente delimitado y garantizado que la transferencia no supondría ningún coste" para la Comunidad gallega.

Rueda ha dicho que este texto ahora se cambia por "cláusulas absolutamente ambiguas" y ha avanzado que su Ejecutivo acudirá a la comisión mixta de transferencias a reclamar que se respete lo acordado de forma unánime en el Parlamento de Galicia. "Poniendo esas cláusulas no había ninguna duda de que los costes que se pudiesen generar serían asumidos por el Gobierno central" y que sería "una transferencia adecuadamente financiada".

"El acuerdo del Congreso deja todo en una absoluta incertidumbre que no es casualidad", ha advertido para criticar que el Gobierno central proponga un texto que es "increíble" que "acepten" el PSOE y el BNG.