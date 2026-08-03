Rueda confía en cerrar en septiembre el traspaso de los permisos de trabajo a personas extranjeras

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en San Caetano. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confía en que septiembre sea el mes en el que se pueda cerrar de forma "definitiva" el traspaso a Galicia de la competencia de permisos de trabajo a personas extranjeras, tras un proceso abierto de negociación con el Ejecutivo central, que está en la última fase.

Rueda ha rememorado que ya cuando se firmó el traspaso de la competencia de gestión del litoral ya abordó con el ministro Ángel Víctor Torres la intención de Galicia de demandar la transferencia de las autorizaciones de trabajo --que ya tienen comunidades como Euskadi-- y que él se mostró "predispuesto" a favorecerla.

Tras el Consello, Rueda se ha reafirmado, "y mucho más en estos momentos", en que sería "muy acertado" poder gestionar esta competencia desde Galicia.

Al respecto ha recordado que las negociaciones empezaron "con propuestas bastante mejorables" en lo que respecta a la transferencia de medios del Gobierno central, una cuestión que aún se está "ajustando" y "viendo" cómo se concretó en traspasos anteriores a otras comunidades.

En todo caso, se ha mostrado "optimista". "A mí me gustaría a estas alturas, ahora viene el mes de agosto, poder cerrarla en el mes de septiembre. Espero que en septiembre podamos tener ya el acuerdo definitivo", ha defendido el presidente gallego, quien ha afirmado que cree más en la "calidad" de las competencias transferidas que "en las listas numéricas".

"Y lo que quiero ahora es poder dar agilidad a los permisos de trabajo a la gente extranjera que desea trabajar en Galicia en puestos que tienen demandas vacantes", ha esgrimido, antes de concluir que confía en que la Xunta pueda hacer la gestión "con mucha más agilidad y eficacia", de forma que "todo el mundo saldría beneficiado".