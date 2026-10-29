Rueda considera necesario "poner todos los medios" para investigar "de verdad" las causas

El presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa en el minuto de silencio en señal de respecto a las vícitmas y familiares del accidente de Urda, en Toledo - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado necesario que se pongan "todos los medios" para investigar "de verdad" las causas del accidente ocurrido en la mañana del miércoles en Urda, en la provincia de Toledo, en el que al menos 69 personas han perdido la vida.

Rueda ha atendido a los medios este jueves tras participar en el minuto de silencio que unas 200 personas, entre ellos los integrantes del Ejecutivo gallego, han secundado ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela.

En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha mostrado su recuerdo y respecto a todas las víctimas y a sus familiares. "Es lo primero, mandar el pésame y solidaridad de todo el pueblo gallego", ha dicho para trasladar después el ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los servicios de emergencia y al personal sanitario que lucha por salvar vidas y currar a los heridos.

"Galicia, por desgracia, siempre que se produce un accidente ferroviario y se han producido dos en muy poco tiempo, recuerda el accidente de Angrois y recuerda todo lo que pasamos", ha afirmado en referencia al siniestro ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, en el que murieron 80 personas.

Tras ello, el presidente gallego ha subrayado la necesidad de investigar las causas para que este tipo de accidentes que no deberían producirse. "El momento ahora mismo, a penas 24 horas después del accidente, es de estar con las víctimas, con sus familias y dar todo el ánimo y ofrecimientos a los servicios de emergencia. Esto es lo que hay que hacer ahora mismo y, después, llegará el momento de investigar cuáles fueron las causas para que esto no se repita ninguna más y también llegará el momento de depurar responsabilidades.

En este punto y preguntado por las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha incidido en que "no es el momento de juzgarlas" y que lo que debe de hacer es "poner cuanto antes todos los medios para que se investigue de verdad lo qué paso". "Saber las causas para darle seguridad a la gente que viaja en tren y que esto es muy difícil que se vuelva a repetir", ha insistido.

También cuestionado por la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que no tuvo la oportunidad de hablar con él en el día de ayer pero que vio su comparecencia y que "dijo exactamente lo que se espera que diga un político serio y responsable". "Estar con las víctimas, manifestarse con serenidad y creo que en este momento, no se si otros aprovecharían para intentar sacar algún tipo de rédito electoral, él no lo hizo", ha argumentado.

Además, ha puesto en valor la decisión del Partido Popular de suspender todos los actos de campaña e incluso la propia agenda de la Xunta en Galicia. "Los símbolos en este momento son también importantes y es una muestra de respeto y creo que es lo que tenemos que hacer", ha sostenido.

OFERTA DE MEDIOS

En su comparecencia, asimismo, ha explicado que trasladó al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, además de toda la solidaridad del pueblo gallego, "todos los medios" de los que dispone la Xunta, como el Grupo psicológico de intervención en emergencias (GIPCE) "muy experimentado por desgracia en catástrofes" y los forenses del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) por si son necesarios.

"Son magníficos profesionales que estarían dispuestos a desplazarse y a ayudar sin ningún tipo de duda", ha sostenido en una intervención en la que ha explicado que, por el momento, no se ha desplazado ninguno de estos profesionales pero que "están a la espera de ser activados y, si fueran necesarios, ir de inmediato".