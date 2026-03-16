Rueda cree Verea sería "un magnífico candidato", pero dice que el PPdeG los anunciará "en su momento"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado que el portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, sería un "magnífico candidato", pero ha insistido en que su formación anunciará a los alcaldables "en su momento".
Preguntado al respecto, Rueda ha rechazado haber puesto en duda a Verea como candidato y ha insistido en que siempre que se le pregunta por posibles alcaldables incide en que "en su momento" se anunciarán.
Rueda ha subrayado que los aspirantes a las alcaldías se conocerán "cuanto antes" y ha considerado que Borja Verea sería "un magnífico candidato" que "está haciendo las cosas muy bien".
Dicho esto, ha insistido en que "no puede confirmar a ningún" aspirante hasta que se haga "una confirmación oficial". "para eso tenemos unos cauces. Somos un partido que funciona de forma ordenada", ha insistido.