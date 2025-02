Rueda critica el "oscurantismo" del Gobierno central respecto al acuerdo de reparto de menores migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado el "oscurantismo" del Gobierno central respecto al reparto de menores migrantes y ha asegurado que es "muy difícil" opinar sobe el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario porque "no lo conoce".

"Parece ser que alguna comunidad autónoma debe saber algo porque se empieza a decir que podrían quedar excluidas de algo que nos atañe a todas las demás. El Gobierno ha hecho mal las cosas desde el principio en esta materia", ha afeado este viernes el titular del Ejecutivo gallego en Santiago.

Preguntado al respecto por los medios de comunicación, Rueda ha admitido que entiende "perfectamente" la situación de presión que vive Canarias y ha recordado que Galicia "fue durante mucho tiempo tierra de emigración", aunque también ha incidido en que se debe hacer de forma "ordenada y planificada".

Además, ha lamentado que los recursos gallegos para atender a menores "han sobrepasado su capacidad", por lo que "habría que hablarlo antes y planificarlo", también ha defendido que el Gobierno debe entender que "tendría que hacer aportaciones económicas para costear todo esto".

"Haber pactado algo que nos afecta directamente, totalmente de espaldas a las comunidades autónomas ya es malo, pero si después resulta que quedan excluidos algunos territorios, no se entendería en absoluto y, desde luego, nosotros no estaríamos de acuerdo", ha advertido.

ACUERDO DE REPARTO

En concreto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, fijaron este jueves los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados y avanzaron que el siguiente paso es "trabajar en la aplicación concreta".

Por su parte, el PP avisó de que rechazaría este acuerdo si se dejase fuera a Cataluña y País Vasco, sin embargo, el Ministerio aseguró que todas las comunidades entrarían dentro del reparto, aunque se tendrá en cuenta el "esfuerzo previo" de cada una de ellas.

"Sería intolerable, inadmisible y Galicia no podría entender que algunas comunidades autónomas queden excluidas desde el principio, mientras sigamos formando parte de un país llamado España, no podemos admitir un privilegio más con el que una serie de territorios decidan unilateralmente con el Gobiern que todo esto no va con ellos", ha concluido.

