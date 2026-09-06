Rueda da la bienvenida al nuevo curso escolar, el quinto consecutivo con todas las escuelas infantiles gratuitas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el colegio SEI San Narciso en Marín - DAVID CABEZON

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado la bienvenida al nuevo curso escolar, que será el quinto curso consecutivo en el que todas las escuelas infantiles serán gratuitas, y el tercero en el que ocurre lo mismo con las universidades públicas gallegas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, el mandatario autonómico ha animado a todos los jóvenes a comenzar este nuevo curso académico con ganas.

"Aprovecharlo no solo para estudiar, que por supuesto, sino también para hacer amigos, para descubrir lo que os gusta e ir encontrando poco a poco el camino que vais a seguir en la vida", ha aconsejado.

Para comunicar este mensaje, Rueda visitó el colegio SEI San Narciso en Marín, donde estudió, y desde el cual destacó que "volver al colegio siempre tiene algo especial", especialmente cuando pasan los años y "te das cuenta de que aquí aprendes cosas que te acompañan toda la vida".

Este año, la vuelta a las aulas viene acompañada de una inversión de la Xunta de un total de 145 millones de euros, a través de ayudas a las familias y a los alumnos en forma de apoyos para la compra de material escolar y libros o para la matrícula universitaria gratuita.

Además, Galicia volverá a tener una educación gratuita desde el inicio hasta el final, una medida en la que fue "pionera" en toda España.