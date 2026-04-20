Rueda defiende "el derecho" del PP a gobernar Lugo: da luz verde a la moción de censura si Candia quiere

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha dejado en manos de sus compañeros de Lugo decidir si presentan una moción de censura que convierta a Elena Candia en alcaldesa a falta de un año para las elecciones municipales, pero ha anticipado que él considera que tienen "derecho" a gobernar la ciudad, donde fueron "la lista más votada" en las últimas elecciones municipales.

Y más allá de remarcar que la decisión recaerá en el PP de Lugo, ha da dado otro paso al admitir de forma expresa que la dirección autonómica del partido no ha "prohibido" una posible moción de censura en la ciudad de la muralla. Implícitamente esta afirmación se traduce en que, si el PP de Lugo decide ir adelante con esta iniciativa, no hallará impedimentos en el PP gallego, con el propio Rueda al frente.

En un contexto marcado por el cambio de postura de la edila que dejó el PSOE, María Reigosa, cuya firma necesitarían los populares --que tienen tantos concejales (12) como los que suman los integrantes del bipartito local (PSOE y BNG)-- para impulsar la moción de censura y que ahora se abre a ello, Rueda ha sido preguntado acerca de si la avala.

Y aunque ha defendido que "no es cuestión de avalar" porque "la decisión la tiene que tomar quien tiene la capacidad, los concejales de Lugo", el presidente ha reivindicado que el PP "ganó las elecciones y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta". Es más, ha dicho que la "obligación" del PP es brindar a Lugo "estabilidad" si socialistas y nacionalistas no son capaces de hacerlo.

En este escenario y tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló que los tránsfugas puedan tener un papel decisivo en las mociones de censura, Rueda ha enmarcado una iniciativa de este tipo en Lugo "dentro de las posibilidades legales que existen ahora mismo".

Al tiempo, ante las duras críticas de la oposición, con Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) al frente, el líder del PPdeG ha apuntado a los socialistas y ha asegurado que sus acusaciones le hacen "mucha gracia" cuando "acaba de usar la moción de censura en Noia (A Coruña) sin ser siquiera la lista más votada".