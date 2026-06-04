Rueda define la subasta de la feria Abanca Semana Verde como "un gran escaparate" para la marca "Galicia Calidade"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha definido este jueves la subasta de la Feria Abanca Semana Verde de Silleda como "un gran escaparate" para la marca "Galicia Calidade". Se trata de una cita que alcanza este año su mayor participación de expositores en los últimos 19 años, con un total de 793.

Así lo ha señalado tras la inauguración de la 48 edición de este certamen, en el ha estado acompañado por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y por la conselleira del Medio Rural, María José Gómez.

Durante su intervención, ha subrayado que esta cita fue protagonista de una "gran transformación" en los últimos años "que le permitió aumentar los niveles de participación, internacionalización y profesionalización".

En este sentido, ha apuntado que la feria "no perdió su esencia de sector primario, al tiempo que supo reinventarse y tener aquí las grandes empresas gallegas", según ha incidido la Xunta en una nota de prensa.