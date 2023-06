Rueda denuncia que el Gobierno "siga pensando" que el pescado y la carne son "un lujo" y "no merezcan" reducir su IVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado que el Gobierno central "siga pensando" que el pescado y la carne son productos "de lujo" y "no merezcan" una reducción del IVA.

"Creo que es lo que reclama todo el mundo", ha manifestado, a preguntas de los medios este lunes en Bergondo, en donde se ha referido a esta reclamación del sector pesquero y de la pruducción de la carne a un día de que el Consejo de Ministros prorrogue la reducción del IVA a productos de la cesta de la compra.

Para el dirigente autonómico, "no se entiende que el Gobierno central siga pensando que la carne y el pescado no son alimentos básicos y que no se merecen la rebaja, que es lo que reclama la Xunta y todas las administraciones serias".

Rueda ha destacado que en su momento saludaron la rebaja del IVA en determinados productos, porque "efectivamente eran productos que integran la cesta", pero ha lamentado que "sigan pensando que son de lujo" tanto el pescado como la carne por parte de quien "tiene la capacidad fiscal para que sean más barato".

Para el presidente de la Xunta, esto es "una muestra de que este gobierno está en las últimas y que le da igual casi todo".