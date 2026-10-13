Rueda denuncia que el Gobierno va con "mucho retraso" para fijar postura para negociar el nuevo marco financiero europeo

Alfonso Rueda. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha denunciado que el Gobierno central va con "mucho retraso" para fijar la postura española con la que negociar el nuevo marco financiero europeo.

Así se ha pronunciado Rueda en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en los actos del comité europeo de regiones este martes.

Además de expresar su preocupación e indicar que es una "opinión general" que se está produciendo este retraso, Rueda ha trasladado la demanda de que "la perspectiva regional, local", siga siendo "tenida muy en cuenta" en ese nuevo marco.

La Comisión Europea "ha establecido la necesidad de que se hagan planes de colaboración nacional y regional", según ha expuesto el titular de la Xunta, y "la parte formal de la negociación comenzará en muy poco tiempo, en un par de trimestres". "Y a día de hoy seguimos sin tener noticias del Gobierno de España. No hemos sido convocados, no sabemos ni siquiera qué ministerio, qué organismo del ministerio se va a encargar de coordinar todo esto", ha denunciado.

"AGRAVADO" POR EL 29N

Además, el presidente gallego ha advertido de que "lógicamente la convocatoria de elecciones ha agravado todo esto, en el peor momento", pero ha hecho hincapié en que "no ha habido un trabajo previo".

Por eso, ha insistido en "la necesidad de que cuanto antes las regiones, los ayuntamientos" sean "consultados en esa fase de elaboración de fijación de la postura española en la negociación del nuevo marco financiero".

"Hay mucho trabajo por hacer y desde luego no es por culpa de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos", ha remarcado. En este extremo, asimismo, ha asegurado que "el modelo de ejecución de los 'MRR' no ha funcionado por la centralización", de modo que avisa de que las regiones no quieren "que se vuelva a repetir".

Rueda ha traído a colación, asimismo, la denominada 'declaración Galicia', una posición "común" relativa a la "necesidad de que la nueva perspectiva de España insistiera en que no se produzca una centralización de los fondos y de las decisiones sobre esos fondos".

"MESES DECISIVOS"

En sus declaraciones a los periodistas, Rueda ha adelantado las intervenciones que tiene previstas este lunes en el comité de las regiones, la primera de ellas relacionada con "las nuevas políticas y los nuevos fondos que se destinarán al cambio climático".

"No lo discutimos, pero decimos que debe ser aterrizado en cuestiones concretas", ha avisado, para pedir que se tenga "muy en cuenta la intervención de las comunidades autónomas". "Voy a reclamar que aterricemos esa necesidad de una transición energética afrontando problemas muy serios que tenemos ahora mismo", ha expuesto, en referencia a dos cuestiones: la sequía y los grandes incendios forestales.

Según ha avanzado, la Xunta va a reclamar "fondos para que se puedan abordar estas políticas relacionadas con la sequía y con los incendios forestales, tanto en prevención como en extinción". "Todo eso lo hacemos mayoritariamente las comunidades autónomas, debemos ser escuchados en la conformación de esos fondos y después tener participación en su ejecución", ha dicho.

En cuanto a la política de defensa, que "va a ser una prioridad en los nuevos fondos", el Ejecutivo autonómico lo tiene "claro", según ha afirmado Rueda. "Lo entendemos, pero eso no puede ir en detrimento de políticas que para Galicia son fundamentales, como todo lo que tiene que ver con la PAC y con la cohesión en general", ha alertado.

Así, "asumiendo que van a suponer una parte importante de los fondos y que Galicia lleva meses trabajando, sobre todo para que toda la red de pequeñas y medianas empresas se adapten a esta nueva oportunidad", Rueda reclamará "que se reduzca mucho más la burocracia".

Y es que asegura que "todavía es difícil poder cumplir los requerimientos burocráticos que se están exigiendo desde Europa a pequeñas empresas que sí tienen capacidad técnica pero tienen que tenerlo mucho más fácil para poder optar a todas las contrataciones que van a surgir". "Lo vemos como una oportunidad pero todavía hay cosas que simplificar", ha incidido.