Rueda descarta que Villares "vuelva a cambiar de cargo" para concurrir a las municipales: "No lo veo"

Villares, en su toma de posesión. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado que el exconselleiro Alfonso Villares, a quien ha situado como delegado de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia contra él por agresión sexual, vaya a "volver a cambiar de cargo" para ser candidato en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Villares, que tomó posesión al frente de la Delegación de la Xunta en Lugo a principios de junio, fue alcalde de la localidad lucense de Cervo antes --donde encadenó varias mayorías absolutas seguidas-- antes de dar el salto a la política autonómica de la mano de Rueda para convertirse en conselleiro do Mar.

Rueda ha recordado que ya dijo en días pasados que ningún conselleiro o conselleira de su Ejecutivo saldría del mismo para dar la batalla local en las ciudades y, ante la pregunta concreta de si Villares sería candidato, ha afirmado que "no" lo ve.

"Que una persona que acaba de ser nombrada tan recientemente vuelva a cambiar de cargo no lo veo, sinceramente", ha esgrimido, antes de precisar que "en otros casos, son 313 candidaturas, se irá viendo".

Al respecto, ha afirmado que no tiene en la cabeza que ningún miembro de su Gobierno estrictamente vaya a ser candidato en las urbes ni en ningún otro municipio. Más allá, ha apuntado que, en relación a "otros cargos", el asunto "es muy amplio" y ahora mismo "no podría decir tanto". "Pero ya respondo de ese en concreto", ha dicho, sobre Villares.