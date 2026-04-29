Rueda destaca que el criadero de bivalvos de O Vicedo (Lugo) refuerza la posición de Galicia en investigación marina

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita el criadero de bivalvos de O Vicedo, en Lugo - XUNTA

LUGO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que la reapertura del criadero de bivalvos de O Vicedo, en Lugo, refuerza la posición de Galicia en investigación marina.

Un hecho que, según ha indicado, también supone situar al norte de Lugo como nudo estratégico de primer nivel dentro de la red de investigación del mar de la comunidad y garantizar el suministro regular de semilla propia a las cofradías de toda Galicia para acelerar la recuperación de las rías.

Así lo ha destacado durante una visita a las nuevas instalaciones, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, y que se produce después de que la planta fuese reformada y retomase su actividad el pasado 13 de abril.

En el acto, Rueda ha resaltado que "hubo riqueza que hay que intentar recuperar" y que sea de la máxima calidad", en alusión a las "fuertes lluvias" de los últimos meses que causaron la bajada de la salinidad de las aguas, lo que provocó la muerte de muchos bivalvos en algunos bancos marisqueros de la comunidad.

En este sentido, el mandatario gallego ha afirmado que la Xunta seguirá trabajando para que la pesca y el marisqueo sigan siendo una de las fuentes de riqueza y orgullo de Galicia y para conservar paisajes y entornos que maravilla a la gente.

El titular de Ejecutivo gallego ha puesto en valor el trabajo de muchos profesionales que llevan tiempo estudiando lo que hacer para tener el "mejor marisco del mundo", destacando la apuesta de la Xunta por fomentar la investigación en el ámbito marítimo como pilar para alcanzar un sector más moderno, sostenible y competitivo, y asegurando que es "fundamental" que centros de conocimiento y profesionales de marisqueo colaboren a la hora de restaurar o mejorar las zonas de producción.

La Xunta ha destacado que gracias a la investigación se mejoran los planes de gestión marisquera, se avanzó en la lucha contra las biotoxinas marinas y se mejoró la trazabilidad de los productos del mar.

El presidente también ha recordado que Galicia es la primera región pesquera de Europa y ha destacado que la Xunta ha aprobado un paquete de medidas --dotado de 22,7 millones de euros-- para la restauración y conservación de los bancos marisqueros afectados por todos estos meses de tanta lluvia.

Será algo más de 19 millones para firmar convenios con las cofradías para tareas de recuperación de ecosistemas --con medidas como limpieza de zonas, control de depredadores o siembras--, otros dos millones para proyectos de conservación de la biodiversiad marina y 1,5 millones para la reprobación de los bancos más afectados.

NUEVAS INSTALACIONES EN O VICEDO

El criadero de O Vicedo, que acaba de reabrir sus puertas y que forma parte de un proyecto en el que se invertirán más de 700.000 euro, tendrá capacidad para producir anualmente tres millones de unidades de almeja -dos de japonesa y otro de babosa- así como de otras especies. El objetivo es aumentar la producción propia de semillas en Galicia para posteriormente poder repoblar los bancos marisqueros afectados por una elevada mortalidad de moluscos.

Las nuevas instalaciones, lideradas por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) en colaboración con la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Lugo, compatibilizarán la reproducción y cría de moluscos con tareas de investigación e innovación en el marco del proyecto Part-Biv, que busca implicar a los mariscadores en todo el proceso desde que se obtienen las larvas hasta que llega el momento de sembrarla en los bancos.