Rueda destaca el papel del sector de la construcción para duplicar el parque público de vivienda en esta legislatura

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la entrega de la Insignia de Honor de la Federación Galega da Construción - XUNTA

Subraya que la Xunta declaró el sector como estratégico en el mes de febrero, una decisión avalada por su peso económico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha puesto en valor este miércoles el papel del sector de la construcción para duplicar el parque público de vivienda en esta legislatura.

En la entrega de la Insignia de Honor de la Federación Galega da Construción y acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rueda ha destacado que la entidad lleva décadas siendo la voz de una actividad clave para la Comunidad, defendiendo a sus asociados, actuando como interlocutora ante las administraciones y formulando propuestas realistas y comprometidas.

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado, el titular del Gobierno gallego ha señalado que la construcción es un sector "cada vez más complejo, variado y necesitado de dinamismo", un motor "económico y de cohesión", también parte de la marca Galicia Calidade.

En este sentido, ha recordado que en el mes de febrero fue declarado por el Consello da Xunta como estratégico, una decisión avalada "por lo que significa el sector de la construcción en Galicia" teniendo en cuenta sus datos de actividad, ya que supone alrededor del 5,7% del PIB gallego y emplea a miles de profesionales.

En materia de vivienda, el presidente ha indicado que este es uno de los grandes compromisos de la legislatura "que necesita ser ejecutados", y que la Xunta puso en marcha una estrategia ambiciosa para duplicar el parque público residencial, de 4.000 a 8.000 viviendas.

Así, ha detallado que cerca de 3.000 ya están en marcha, de las que 825 se encuentran en obras, con una inversión de 451 millones de euros y 208 ya licitadas. Además, están en tramitación nueve proyectos de interés autonómico que permitirán habilitar 25.000 viviendas más.

INFORME 'LICITACIÓN EN GALICIA'

La Xunta ha destacado informe 'Licitación Galicia', elaborado por la propia Federación, refleja un incremento del 36% en las licitaciones de la Xunta en el sector entre enero y julio de este año, hasta alcanzar los 330 millones de euros. En este sentido, Rueda ha subrayado el impulso de obras públicas estratégicas, como nuevas autovías o infraestructuras de movilidad sostenible, que buscan mejorar la vida cotidiana de la ciudadanía y reforzar la competitividad económica de la Comunidad, y también ha incidido la importancia de la colaboración público-privada.

Además, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a las dificultades que enfrenta el sector, como la falta de mano de obra cualificada o el absentismo, y ha apuntado que la Xunta está apoyando la construcción industrializada para ganar en agilidad, eficiencia y seguridad, al tiempo que se abren nuevas oportunidades laborales, formativas y de innovación.