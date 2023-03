Rueda destaca en Paradela (Lugo) o esforzo de administracións e veciños para construír unha Galicia con futuro

LUGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este venres en Paradela (Lugo) o esforzo das administracións locais e veciños para construír unha Galicia con futuro.

Foi durante unha visita ao municipio, polos actos celebrados con motivo de clausúraa do Bicentenario do Concello de Paradela, coa que colaborou o Goberno galego.

Así mesmo, Rueda recoñeceu a historia desta localidade e o "desvelo" dos seus habitantes, que impulsaron diferentes actividades para recuperar o seu pasado, como a exposición 'Do tempo de luces', reivindicar o seu presente, coa actividade para mozas 'A Paradela' e sementar o seu futuro.

Ademais, o titular do Goberno autonómico garantiu a colaboración da Xunta para satisfacer as necesidades dos veciños, especialmente aquelas relacionadas coa dinamización do rural.

No caso de Paradela, as liñas actuais céntranse na atención aos maiores, a través das prazas públicas no centro de día e na residencia municipal; favorecer a conciliación, coa 'casa neno' no concello, e tamén en reverter a tendencia demográfica e devolverlle a vida ás zonas rurais, co plan de incorporación de mozas ás actividades agrarias.