Rueda dice desconocer si Altri alegó el archivo e insiste: "Se examinará desde el punto de vista técnico"

El titular de Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho desconocer si la multinacional lusa Altri ha presentado alegaciones al archivo del proyecto que quería instalar en Palas de Rei (Lugo), del que se cumplen esta semana tres meses y que, de no recurrirse, quedaría automáticamente archivado de forma definitiva.

A preguntas de los medios sobre este asunto este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha asegurado que, de presentarse esas alegaciones, la Xunta "haría lo mismo que hasta ahora": "Examinarlas desde el punto de vista técnico, absolutamente objetivo y actuar en consecuencia".

"Ya sé que es trabajo perdido porque hay gente que va a descalificar siempre lo que hagan los técnicos. Yo reivindico siempre el papel de los técnicos haya o no haya alegaciones, en este o en cualquier otro proceso", ha defendido.

El proceso de archivo arrancó el jueves 19 de febrero, según concretó la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, en el Parlamento. No fue hasta el día siguiente (viernes 20 de febrero) cuando la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lo anunció públicamente ante los medios de comunicación.