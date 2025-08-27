Rueda dice que Galicia "cumplirá la ley" con los menores migrantes, pero que sus recursos de acogida están sobrepasados

El mandatario autonómico acusa al Gobierno de Sánchez de llevar a la Comunidad a un "cumplimiento imposible"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que Galicia "por supuesto que cumplirá la ley" al acoger a menores migrantes, pero ha reiterado que tiene sus recursos para atenderlos "ahora mismo sobrepasados".
Preguntado por los medios de comunicación este miércoles, el mandatario autonómico ha vuelto a repetir un día después de la aprobación del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, que la Xunta "no tiene capacidad para esa absorción",
Dicho documento, cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.
Rueda ha denunciado que "nadie" se ha puesto en contacto con el Gobierno gallego. "Esto es una cosa que ha decidido el Ejecutivo central consigo mismo, supongo que con Cataluña y el País Vasco, a los que ha decidido que no van a recibir prácticamente a ningún menor, y todos los demás tenemos que recibir una cantidad de menores muy por encima de sus posibilidades", ha reprochado.
"UN CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE"
En esta línea, el presidente del Gobierno gallego ha señalado la "falta de planificación, comunicación y de recursos económicos", lo que lleva a la Xunta a un "cumplimiento imposible". "Esto había que haberlo hecho de otra manera, dialogando, planificando y aportando recursos", ha apuntado.
Asimismo, ha recalcado que el Ejecutivo central ha decidido hacerlo "a las bravas" y que la "mejor muestra" de que esto es una negociación en "gran parte política" es que hay alguna comunidad que "inexplicablemente prácticamente no va a tener que acoger menores", mientras que a Galicia se les asignan "por encima de la capacidad".