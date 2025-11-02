Rueda ensalza a un PPdeG que "cree que gestionar es fundamental" frente a los partidos que "polarizan"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y la presidenta de la formación local en Ponteareas, Nava Castro - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha ensalzado este domingo a un PPdeG que "cree que gobernar y gestionar el día a día es lo fundamental" en contraposición con otros partidos que "ideologizan, polarizan y están todo el día a la gresca".

"Estamos viendo a un presidente de España a la defensiva, que habla en el Senado como si estuviera en un juzgado porque sabe perfectamente que le están haciendo preguntas de cosas que no puede reconocer. Y si estás ahí, con la cabeza en mil líos judiciales provocados o permitidas por ti mismo, es que no tienes tiempo para gobernar", ha señalado el líder de los populares gallegos.

Así lo ha subrayado este domingo durante la clausura del Congreso Local del PP de Ponteareas, que ha elegido a Nava Castro como presidenta de la formación local y que ha contado con la presencia de la secretaria xeral autonómica, Paula Prado, el presidente provincial, Luis López, así como de afiliados y simpatizantes.

Durante su intervención, Rueda se ha referido a Castro como "una referente" y ha abogado por "no perder el tiempo" para poder "gobernar y gestionar", para desarrollar actuaciones como la depuradora de Ponteareas.

Por último, ha recordado que durante todos los años que trabajó con Nava Castro siempre percibió "una persona firme, leal, trabajadora, empecinada, con objetivos claros, que sabe lo que quiere y que lucha por eso".

Por su parte, la secretaria xeral, Paula Prado, ha augurado que después de las elecciones municipales de 2027, "el PPdeG tendrá aún más alcaldesas y Nava Castro seguirá siendo una de ellas". Asimismo, ha subrayado que el Gobierno gallego va a aprobar los Presupuestos autonómicos por 17ª vez "en tiempo y forma y serán los más altos de su historia, con un refuerzo sin precedentes del gasto social y que no se olvidarán de Ponteareas".