Rueda ensalza las universidades gallegas como "motores sociales y de progreso" para la comunidad autónoma

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado este miércoles a las universidades gallegas como "verdaderos motores sociales y de progreso" para la comunidad autónoma. Así lo ha señalado durante su participación en los actos de conmemoración del 30 aniversario del Consejo Social de la Universidade de Vigo y en el acto de homenaje a su presidente, Ernesto Pedrosa.

Allí, el titular del Ejecutivo autonómico ha reafirmado el compromiso del Gobierno gallego con las universidades, "una apuesta que se plasma en iniciativas como el plan de financiación; el plan de infraestructuras; o el apoyo a la investigación".

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, Rueda ha hecho especial hincapié en la gratuidad de la matrícula en los estudios superiores, "una medida pionera en Galicia" que en septiembre comenzará su tercer curso en vigor.

Por último, ha elogiado el trabajo realizado durante los últimos años por el Consejo Social para "fortalecer y modernizar" la Universidade de Vigo y ha agradecido "el compromiso e implicación" de su presidente.