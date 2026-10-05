Rueda espera que el proceso del traspaso de la AP-9 continúe pese a "limitaciones" por el adelanto electoral

Alfonso Rueda este lunes. - DAVID CABEZÓN-XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que el proceso iniciado para el traspaso de la AP-9 pueda continuar pese a las "limitaciones" que supone el adelanto electoral anunciado por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta de este lunes, el líder gallego ha reconocido que la convocatoria de elecciones supone "una serie de limitaciones", pero "esto no quiere decir, ni mucho menos, que todo se paralice".

Rueda ha explicado que esta misma mañana el Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado el acuerdo de la comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno, que crea un grupo de trabajo y comunica la discrepancia entre las dos administraciones al Tribunal Constitucional.

Por ello, él espera que el Ejecutivo mantenga esta comisión para seguir negociando el traspaso de la AP-9, con la financiación "apropiada".

Alfonso Rueda también se ha referido a la transferencia de las competencias sobre los permisos de trabajo y de residencia, una petición de la Xunta porque "las cosas se pueden hacer bastante más rápido y mejor".

Aunque ha asegurado que el Gobierno fue "bastante rácano" respecto al ofrecimiento de medios, considera que Galicia ganará si se gestiona dentro del ámbito autonómico. Por esto, será la primera transferencia que reclamará al nuevo Ejecutivo.

El presidente gallego considera que hay que pedir "lo útil" y no "transferencias al kilo, como le gusta a algún partido de la oposición en Galicia". "Creo que eso no lleva a ninguna parte. Mucho mejor las que realmente consideramos útiles y una vez conseguidas, ir a por las siguientes", ha añadido.

Rueda ha reivindicado que la Xunta "no está en periodo electoral", por lo que espera que se pueda seguir trabajando para llegar a acuerdos. Esa es la "actitud" del Gobierno gallego, ha dicho.